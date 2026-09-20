Top.Mail.Ru
Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S - фото 1
Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S - фото 2
Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S - фото 3
Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S - фото 1
  • Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S - фото 2
  • Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S - фото 3
  • Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
4 790 руб.  5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653457
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блоки питания
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
200

Описание товара Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S

Блоки питания ExeGate EVO800-LT - прекрасный выбор для рачительных пользователей, которым требуются стабильная работа ПК и надёжность.

Отзывы о товаре Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блоки питания
Описание
Блоки питания ExeGate EVO800-LT - прекрасный выбор для рачительных пользователей, которым требуются стабильная работа ПК и надёжность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Exegate 800W EVO800-LT EX289069RUS-S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...