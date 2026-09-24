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Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta

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Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 1
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 2
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 3
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 4
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 5
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 6
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 7
Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 7
  • Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка// Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Размеры в упаковке, см
80х6х2
Вес, г.
398

Описание товара Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta

Алюминиевый уровень Sparta желтого цвета, с 3 глазками и линейкой, необходим в ходе проведения строительных, отделочных, облицовочных и других работ, где требуется особая точность. Уровень с тремя глазками поможет измерить горизонтальную и вертикальную плоскости, выставить угол 45 градусов, выровнять предметы и т.д. Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Уровень
Описание
Алюминиевый уровень Sparta желтого цвета, с 3 глазками и линейкой, необходим в ходе проведения строительных, отделочных, облицовочных и других работ, где требуется особая точность. Уровень с тремя глазками поможет измерить горизонтальную и вертикальную плоскости, выставить угол 45 градусов, выровнять предметы и т.д. Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, желтый, линейка Sparta - по цене 370 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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