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Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка

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Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Wheeler
Альбом (сингл)
Gnu High
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652511
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Wheeler
Альбом (сингл)
Gnu High
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Heyoke, Smatter, Gnu High Top Yourself (Bluegrass Version), Carolina Drama (Acoustic Mix), Love Interruption, On And On And On, Machine Gun Silhouette (Acoustic Mix), Blunderbuss, Hip (Eponymous) Poor Boy (Alternate Mix), I Guess I Should Go To Sleep (Alternate Mix), Just One Drink (Acoustic Mix), Entitlement, Want And Able
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Kenny Wheeler / Gnu High (1LP) — это отличное предложение для всех ценителей джазовой музыки. Альбом Gnu High от Kenny Wheeler — это настоящий музыкальный шедевр, который притягивает своей гармонией и прекрасными мелодиями. Он погружает слушателя в изысканную атмосферу джазового искусства. Музыка Kenny Wheeler пронизана красотой и эмоциональной глубиной, передающей богатство чувств и настроений. Каждая композиция на этой пластинке открывает новые грани джазовой импровизации и виртуозности исполнения. Альбом Gnu High порадует вас идеальным сочетанием мелодий, гармонии и таланта музыкантов. Каждый трек находится в идеальном балансе между типичными джазовыми элементами и авторским подходом Kenny Wheeler. Если вы являетесь поклонником джазовой музыки, то покупка виниловой пластинки Kenny Wheeler / Gnu High (1LP) станет прекрасным дополнением к вашей коллекции. Наслаждайтесь этим уникальным альбомом, который открывает перед вами мир красивой и экспрессивной музыки. Выберите качественную виниловую пластинку Kenny Wheeler / Gnu High (1LP) и насладитесь великолепной джазовой музыкой, исполненной с большой страстью и талантом.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Wheeler
Альбом (сингл)
Gnu High
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Heyoke, Smatter, Gnu High Top Yourself (Bluegrass Version), Carolina Drama (Acoustic Mix), Love Interruption, On And On And On, Machine Gun Silhouette (Acoustic Mix), Blunderbuss, Hip (Eponymous) Poor Boy (Alternate Mix), I Guess I Should Go To Sleep (Alternate Mix), Just One Drink (Acoustic Mix), Entitlement, Want And Able
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Kenny Wheeler / Gnu High (1LP) — это отличное предложение для всех ценителей джазовой музыки. Альбом Gnu High от Kenny Wheeler — это настоящий музыкальный шедевр, который притягивает своей гармонией и прекрасными мелодиями. Он погружает слушателя в изысканную атмосферу джазового искусства. Музыка Kenny Wheeler пронизана красотой и эмоциональной глубиной, передающей богатство чувств и настроений. Каждая композиция на этой пластинке открывает новые грани джазовой импровизации и виртуозности исполнения. Альбом Gnu High порадует вас идеальным сочетанием мелодий, гармонии и таланта музыкантов. Каждый трек находится в идеальном балансе между типичными джазовыми элементами и авторским подходом Kenny Wheeler. Если вы являетесь поклонником джазовой музыки, то покупка виниловой пластинки Kenny Wheeler / Gnu High (1LP) станет прекрасным дополнением к вашей коллекции. Наслаждайтесь этим уникальным альбомом, который открывает перед вами мир красивой и экспрессивной музыки. Выберите качественную виниловую пластинку Kenny Wheeler / Gnu High (1LP) и насладитесь великолепной джазовой музыкой, исполненной с большой страстью и талантом.


Теги товара: Джаз
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Отзывы


Kenny Wheeler - Gnu High (0602445053469) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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