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Ben Webster - Soulville (Acoustic Sounds) (0602458538236) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ben Webster - Soulville (Acoustic Sounds) (0602458538236) виниловая пластинка

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0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 1
0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 2
0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 3
0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 4
0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 5
0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 6
0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 1
  • 0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 2
  • 0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 3
  • 0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 4
  • 0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 5
  • 0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 6
  • 0602458538236, Виниловая пластинкаWebster, Ben, Soulville (Acoustic Sounds) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652510
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ben Webster - Soulville (Acoustic Sounds) (0602458538236) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Ben Webster / Soulville (1LP) — это возможность погрузиться в мир утонченного джаза и насладиться неподражаемым стилем игры легендарного музыканта Бена Уэбстера. Альбом Soulville поражает своей эмоциональностью и глубиной, перенося слушателя в истинный джазовый рай. Уэбстер, известный своим потрясающим тенор-саксофоном, подарит вам незабываемый музыкальный опыт. На этой виниловой пластинке запечатлены его виртуозное исполнение, богатые мелодии и самобытный стиль, который сделал его одним из величайших джазовых саксофонистов всех времен. Soulville — это настоящая жемчужина джазовой музыки, содержащая изысканные мелодии и проникновенные импровизации, передающие эмоции и настроение каждой композиции. Каждая нота на этой пластинке проникает в самые глубины души, создавая неповторимую атмосферу и рассказывая свою историю. Если вы цените настоящий джаз и хотите пополнить свою виниловую коллекцию, то покупка виниловой пластинки Ben Webster / Soulville (1LP) — это верное решение. Блистательное исполнение, богатый звук и по-настоящему живое звучание этой записи сделают ваше прослушивание музыки поистине незабываемым.

Отзывы о товаре Ben Webster - Soulville (Acoustic Sounds) (0602458538236) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Купить виниловую пластинку Ben Webster / Soulville (1LP) — это возможность погрузиться в мир утонченного джаза и насладиться неподражаемым стилем игры легендарного музыканта Бена Уэбстера. Альбом Soulville поражает своей эмоциональностью и глубиной, перенося слушателя в истинный джазовый рай. Уэбстер, известный своим потрясающим тенор-саксофоном, подарит вам незабываемый музыкальный опыт. На этой виниловой пластинке запечатлены его виртуозное исполнение, богатые мелодии и самобытный стиль, который сделал его одним из величайших джазовых саксофонистов всех времен. Soulville — это настоящая жемчужина джазовой музыки, содержащая изысканные мелодии и проникновенные импровизации, передающие эмоции и настроение каждой композиции. Каждая нота на этой пластинке проникает в самые глубины души, создавая неповторимую атмосферу и рассказывая свою историю. Если вы цените настоящий джаз и хотите пополнить свою виниловую коллекцию, то покупка виниловой пластинки Ben Webster / Soulville (1LP) — это верное решение. Блистательное исполнение, богатый звук и по-настоящему живое звучание этой записи сделают ваше прослушивание музыки поистине незабываемым.
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