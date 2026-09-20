UFO - Force It (5060516096367) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара UFO - Force It (5060516096367) виниловая пластинка
"Force It" - четвертый студийный альбом британской рок-группы UFO, выпущенный в 1975 году. Он стал их первым альбомом, попавшим в чарт в Соединенных Штатах. Альбом был спродюсирован басистом группы Ten Years After Лео Лайонсом. Другой участник Ten Years After, Чик Черчилль, играл на электропиано Fender Rhodes, что стало первым случаем использования этого инструмента на альбоме UFO. Ремастированное лимитированное делюкс переиздание 2021 года на двойном прозрачном виниле. Помимо оригинального альбома издание включает запись выступления UFO в Лос-Анджелесе в 1975 году. "UFO" - рок-группа, образованная в Великобритании в 1969 году. Вклад этого коллектива в тяжелую музыку переоценить сложно, они оказали влияние на таких генералов металла, как Megadeth,Iron Maiden и Metallica. Первоначальный состав включал в себя вокалиста Фила Могга, гитариста Мика Болтона, басиста Пита Ваэма и ударника Эдди Паркера. Группа получила известность после выхода альбома "Force It" и "No Heavy Petting" в 1975-76 годах.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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