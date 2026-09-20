Top.Mail.Ru
UFO - Force It (5060516096367) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

UFO - Force It (5060516096367) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 1
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 2
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 3
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 4
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 5
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 6
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 7
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 8
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 9
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 10
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 11
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 12
5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Force It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 1
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 2
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 3
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 4
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 5
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 6
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 7
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 8
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 9
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 10
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 11
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 12
  • 5060516096367, UFO, Force It виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652483
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516096367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Force It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Let It Roll, Shoot Shoot, High Flyer, Love Lost Love, Out In The Street, Mother Mary, Too Much Of Nothing, Dance Your Life Away, This Kid's (Including, Between The Walls), Intro, Let It Roll, Doctor Doctor, Oh My, Built For Comfort, Out In The Street, Space Child, Mother Mary, All Or Nothing, This Kid's, Shoot Shoot, Rock Bottom
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара UFO - Force It (5060516096367) виниловая пластинка

"Force It" - четвертый студийный альбом британской рок-группы UFO, выпущенный в 1975 году. Он стал их первым альбомом, попавшим в чарт в Соединенных Штатах. Альбом был спродюсирован басистом группы Ten Years After Лео Лайонсом. Другой участник Ten Years After, Чик Черчилль, играл на электропиано Fender Rhodes, что стало первым случаем использования этого инструмента на альбоме UFO. Ремастированное лимитированное делюкс переиздание 2021 года на двойном прозрачном виниле. Помимо оригинального альбома издание включает запись выступления UFO в Лос-Анджелесе в 1975 году. "UFO" - рок-группа, образованная в Великобритании в 1969 году. Вклад этого коллектива в тяжелую музыку переоценить сложно, они оказали влияние на таких генералов металла, как Megadeth,Iron Maiden и Metallica. Первоначальный состав включал в себя вокалиста Фила Могга, гитариста Мика Болтона, басиста Пита Ваэма и ударника Эдди Паркера. Группа получила известность после выхода альбома "Force It" и "No Heavy Petting" в 1975-76 годах.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре UFO - Force It (5060516096367) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516096367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
Force It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Let It Roll, Shoot Shoot, High Flyer, Love Lost Love, Out In The Street, Mother Mary, Too Much Of Nothing, Dance Your Life Away, This Kid's (Including, Between The Walls), Intro, Let It Roll, Doctor Doctor, Oh My, Built For Comfort, Out In The Street, Space Child, Mother Mary, All Or Nothing, This Kid's, Shoot Shoot, Rock Bottom
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Force It" - четвертый студийный альбом британской рок-группы UFO, выпущенный в 1975 году. Он стал их первым альбомом, попавшим в чарт в Соединенных Штатах. Альбом был спродюсирован басистом группы Ten Years After Лео Лайонсом. Другой участник Ten Years After, Чик Черчилль, играл на электропиано Fender Rhodes, что стало первым случаем использования этого инструмента на альбоме UFO. Ремастированное лимитированное делюкс переиздание 2021 года на двойном прозрачном виниле. Помимо оригинального альбома издание включает запись выступления UFO в Лос-Анджелесе в 1975 году. "UFO" - рок-группа, образованная в Великобритании в 1969 году. Вклад этого коллектива в тяжелую музыку переоценить сложно, они оказали влияние на таких генералов металла, как Megadeth,Iron Maiden и Metallica. Первоначальный состав включал в себя вокалиста Фила Могга, гитариста Мика Болтона, басиста Пита Ваэма и ударника Эдди Паркера. Группа получила известность после выхода альбома "Force It" и "No Heavy Petting" в 1975-76 годах.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


UFO - Force It (5060516096367) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...