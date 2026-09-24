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Oded Tzur - Isabela (0602445411610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oded Tzur - Isabela (0602445411610) виниловая пластинка

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Oded Tzur - Isabela (0602445411610) виниловая пластинка - фото 1
Oded Tzur - Isabela (0602445411610) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ODED TZUR
Альбом (сингл)
Isabela
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oded Tzur - Isabela (0602445411610) виниловая пластинка - фото 1
  • Oded Tzur - Isabela (0602445411610) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652482
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Oded Tzur - Isabela (0602445411610) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445411610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ODED TZUR
Альбом (сингл)
Isabela
Жанр
Jazz
Трек-лист
Invocation, Noam, The Lion Turtle, Isabela, Love Song For The Rainy Season
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oded Tzur - Isabela (0602445411610) виниловая пластинка

В своем втором релизе для ECM нью-йоркский саксофонист Одед Цур демонстрирует обостренное чувство безотлагательности и концептуально расширенный подход к своему характерному голосу, переплетая одну основную музыкальную идею через серию тщательно продуманных и страстных замыслов. Состав квартета не изменился по сравнению с Here Be Dragons 2020 года а взаимодействие группы с тех пор стало еще более выразительным. На протяжении всей «Изабелы» саксофонист и его коллеги – пианист Нитай Гершковиц, Петрос Клампанис на басу и фокусник ритма Джонатан Блейк – применяют свой тонкий диалект в более интенсивном пространстве, исследуя нюансы и цвета самодельной раги Одеда в последовательности, напоминающей сюиту. тихие медитации и сильные восклицания. Замечательная сессия была запечатлена в Auditorio Stelio Molo в Лугано в сентябре 2021 года и спродюсирована Манфредом Эйхером.

Отзывы о товаре Oded Tzur - Isabela (0602445411610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445411610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ODED TZUR
Альбом (сингл)
Isabela
Жанр
Jazz
Трек-лист
Invocation, Noam, The Lion Turtle, Isabela, Love Song For The Rainy Season
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В своем втором релизе для ECM нью-йоркский саксофонист Одед Цур демонстрирует обостренное чувство безотлагательности и концептуально расширенный подход к своему характерному голосу, переплетая одну основную музыкальную идею через серию тщательно продуманных и страстных замыслов. Состав квартета не изменился по сравнению с Here Be Dragons 2020 года а взаимодействие группы с тех пор стало еще более выразительным. На протяжении всей «Изабелы» саксофонист и его коллеги – пианист Нитай Гершковиц, Петрос Клампанис на басу и фокусник ритма Джонатан Блейк – применяют свой тонкий диалект в более интенсивном пространстве, исследуя нюансы и цвета самодельной раги Одеда в последовательности, напоминающей сюиту. тихие медитации и сильные восклицания. Замечательная сессия была запечатлена в Auditorio Stelio Molo в Лугано в сентябре 2021 года и спродюсирована Манфредом Эйхером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oded Tzur - Isabela (0602445411610) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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