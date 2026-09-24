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McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка

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McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - фото 1
McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - фото 2
McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - фото 3
McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - фото 4
McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Extensions
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - фото 1
  • McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - фото 2
  • McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - фото 3
  • McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - фото 4
  • McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652480
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McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445092598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Extensions
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Message From The Nile, The Wanderer, Survival Blues, His Blessings
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка

Маккой Тайнер обратился к Африке в своем потрясающем альбоме 1970 года Extensions далеко идущем исследовании идентичности чернокожих, ставшим пятой записью искусного пианиста для Blue Note Records. После ухода из группы Джона Колтрейна Тайнер перешел из Impulse в Blue Note и в 1967 году написал свою бессмертную классику пост-бопа The Real McCoy. В последующие годы Тайнер постепенно расширял свой музыкальный диапазон: писал для ансамбля из 9 человек на Tender Moments, исследуя текстуры фортепианных вибраций возглавили квартет с Бобби Хатчерсоном в Time for Tyner и раздвинули границы мейнстримного джаза в Expansions. Extensions пожалуй, наиболее примечательна тем, что это единственное записанное сотрудничество между Тайнером и Элис Колтрейн, который играет на арфе в трех из четырех пьес альбома (все сочинены Тайнером) вместе с Гэри Барцем на альт-саксофоне, Уэйном Шортером на сопрано и тенор-саксофоне, Роном Картером. на басу и Элвин Джонс на барабанах. Экспансивная вступительная композиция «Message from the Nile» с ее земляным грувом, звуками арфы и странствующими импровизациями является центральной частью альбома. «The Wanderer» начинается в скачущем ритме, а затем переходит в галопирующий свинг для свободных соло. Сторона B открывается «Survival Blues», еще одним расширенным исполнением, которое предлагает каждому солисту широкое пространство, прежде чем альбом завершается импрессионистической заключительной пьесой «His Blessings».

Отзывы о товаре McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445092598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Extensions
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Message From The Nile, The Wanderer, Survival Blues, His Blessings
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Описание
Маккой Тайнер обратился к Африке в своем потрясающем альбоме 1970 года Extensions далеко идущем исследовании идентичности чернокожих, ставшим пятой записью искусного пианиста для Blue Note Records. После ухода из группы Джона Колтрейна Тайнер перешел из Impulse в Blue Note и в 1967 году написал свою бессмертную классику пост-бопа The Real McCoy. В последующие годы Тайнер постепенно расширял свой музыкальный диапазон: писал для ансамбля из 9 человек на Tender Moments, исследуя текстуры фортепианных вибраций возглавили квартет с Бобби Хатчерсоном в Time for Tyner и раздвинули границы мейнстримного джаза в Expansions. Extensions пожалуй, наиболее примечательна тем, что это единственное записанное сотрудничество между Тайнером и Элис Колтрейн, который играет на арфе в трех из четырех пьес альбома (все сочинены Тайнером) вместе с Гэри Барцем на альт-саксофоне, Уэйном Шортером на сопрано и тенор-саксофоне, Роном Картером. на басу и Элвин Джонс на барабанах. Экспансивная вступительная композиция «Message from the Nile» с ее земляным грувом, звуками арфы и странствующими импровизациями является центральной частью альбома. «The Wanderer» начинается в скачущем ритме, а затем переходит в галопирующий свинг для свободных соло. Сторона B открывается «Survival Blues», еще одним расширенным исполнением, которое предлагает каждому солисту широкое пространство, прежде чем альбом завершается импрессионистической заключительной пьесой «His Blessings».
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Отзывы


McCoy Tyner - Extensions (Tone Poet) (0602445092598) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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