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John Scofield - Uncle John's Band (0602455802996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Scofield - Uncle John's Band (0602455802996) виниловая пластинка

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John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 1
John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 2
John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 3
John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 4
John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 5
John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 6
John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 7
John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Scofield
Альбом (сингл)
Uncle John's Band
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 1
  • John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 2
  • John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 3
  • John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 4
  • John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 5
  • John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 6
  • John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 7
  • John Scofield - Uncle John&#039;s Band (0602455802996) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652471
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Scofield - Uncle John's Band (0602455802996) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455802996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Scofield
Альбом (сингл)
Uncle John's Band
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mr. Tambourine Man, How Deep, TV Band, Back In Time, Budo, Nothing Is Forever, Old Man, The Girlfriend Chord, Stairway To The Stars, Mo Green, Mask, Somewhere, Ray's Idea, Uncle John's Band
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Scofield - Uncle John's Band (0602455802996) виниловая пластинка

Названный в честь песни Grateful Dead, завершающей этот вдохновенный двойной альбом, Uncle John's Band включает в себя мастерского гитариста Джона Скофилда в его самых вольных проявлениях. В широком репертуаре его трио с Висенте Арчером и Биллом Стюартом исполняет материал от «Mr Tambourine Man» Дилана до «Old Man» Нила Янга, от «Somewhere» Леонарда Бернстайна до классического «Budo» Майлза Дэвиса. А джазовые стандарты, включая «Stairway to the Stars» и «Ray's Idea», соседствуют с семью оригинальными произведениями Скоуфилда, в которых присутствуют различные элементы свинга, фанка и фолка. Красной нитью через всю программу проходит потрясающий импровизационный энтузиазм трио. «Я чувствую, что мы можем пойти куда угодно», — говорит Джон Скофилд о разнонаправленности группы.

Отзывы о товаре John Scofield - Uncle John's Band (0602455802996) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455802996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Scofield
Альбом (сингл)
Uncle John's Band
Жанр
Jazz
Трек-лист
Mr. Tambourine Man, How Deep, TV Band, Back In Time, Budo, Nothing Is Forever, Old Man, The Girlfriend Chord, Stairway To The Stars, Mo Green, Mask, Somewhere, Ray's Idea, Uncle John's Band
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Названный в честь песни Grateful Dead, завершающей этот вдохновенный двойной альбом, Uncle John's Band включает в себя мастерского гитариста Джона Скофилда в его самых вольных проявлениях. В широком репертуаре его трио с Висенте Арчером и Биллом Стюартом исполняет материал от «Mr Tambourine Man» Дилана до «Old Man» Нила Янга, от «Somewhere» Леонарда Бернстайна до классического «Budo» Майлза Дэвиса. А джазовые стандарты, включая «Stairway to the Stars» и «Ray's Idea», соседствуют с семью оригинальными произведениями Скоуфилда, в которых присутствуют различные элементы свинга, фанка и фолка. Красной нитью через всю программу проходит потрясающий импровизационный энтузиазм трио. «Я чувствую, что мы можем пойти куда угодно», — говорит Джон Скофилд о разнонаправленности группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Scofield - Uncle John's Band (0602455802996) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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