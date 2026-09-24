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John Stubblefield - Bushman Song (Analogue) (5060149623640) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Stubblefield - Bushman Song (Analogue) (5060149623640) виниловая пластинка

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John Stubblefield - Bushman Song (Analogue) (5060149623640) виниловая пластинка - фото 1
John Stubblefield - Bushman Song (Analogue) (5060149623640) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Stubblefield, Geri Allen, Charnett Moffett, Victor Lewis, Mino Cinelu
Альбом (сингл)
Bushman Song
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • John Stubblefield - Bushman Song (Analogue) (5060149623640) виниловая пластинка - фото 1
  • John Stubblefield - Bushman Song (Analogue) (5060149623640) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Stubblefield - Bushman Song (Analogue) (5060149623640) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enja Records
Barcode
[5060149623640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Stubblefield, Geri Allen, Charnett Moffett, Victor Lewis, Mino Cinelu
Альбом (сингл)
Bushman Song
Трек-лист
Serenade To The Mother Land, Some Things Never Change, Mwe Malad O, Loss Of A Moment, Bushman Song, East Side - West Side, Calypso Rose
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Stubblefield - Bushman Song (Analogue) (5060149623640) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Serenade To The Mother Land, Some Things Never Change, Mwe Malad O, Loss Of A Moment, Bushman Song, East Side - West Side, Calypso Rose

Отзывы о товаре John Stubblefield - Bushman Song (Analogue) (5060149623640) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enja Records
Barcode
[5060149623640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Stubblefield, Geri Allen, Charnett Moffett, Victor Lewis, Mino Cinelu
Альбом (сингл)
Bushman Song
Трек-лист
Serenade To The Mother Land, Some Things Never Change, Mwe Malad O, Loss Of A Moment, Bushman Song, East Side - West Side, Calypso Rose
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Serenade To The Mother Land, Some Things Never Change, Mwe Malad O, Loss Of A Moment, Bushman Song, East Side - West Side, Calypso Rose
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Stubblefield - Bushman Song (Analogue) (5060149623640) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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