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Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка

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Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка - фото 1
Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка - фото 2
Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка - фото 3
Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maciej Obara
Альбом (сингл)
Frozen Silence
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка - фото 1
  • Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка - фото 2
  • Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка - фото 3
  • Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455586636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maciej Obara
Альбом (сингл)
Frozen Silence
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
ССЫЛКА!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка

Frozen Silence – это третий релиз ECM польско-норвежского квартета альт-саксофониста Мацея Обары, развивающий историю Unloved и Three Crowns – и, возможно, его самое сильное музыкальное заявление на сегодняшний день. Бдительная интерактивность является отличительной чертой подхода группы в программе новых композиций Обара, вдохновленных резко драматическими пейзажами горного региона Крконоше на юго-западе Польши. Все четыре игрока вносят решающий вклад в музыку. Эти пьесы оптимально подчеркивают интуитивные музыкальные отношения Мацея с пианистом Домиником Ванией, в то время как басист Оле Мортен Воган и барабанщик Гард Нильссен постоянно выходят за рамки роли ритм-секции, чтобы привнести свои собственные мощные идеи. Альбом был записан в Осло в июне 2022 года, спродюсирован Манфредом Эйхером.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602455586636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maciej Obara
Альбом (сингл)
Frozen Silence
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
ССЫЛКА!
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Frozen Silence – это третий релиз ECM польско-норвежского квартета альт-саксофониста Мацея Обары, развивающий историю Unloved и Three Crowns – и, возможно, его самое сильное музыкальное заявление на сегодняшний день. Бдительная интерактивность является отличительной чертой подхода группы в программе новых композиций Обара, вдохновленных резко драматическими пейзажами горного региона Крконоше на юго-западе Польши. Все четыре игрока вносят решающий вклад в музыку. Эти пьесы оптимально подчеркивают интуитивные музыкальные отношения Мацея с пианистом Домиником Ванией, в то время как басист Оле Мортен Воган и барабанщик Гард Нильссен постоянно выходят за рамки роли ритм-секции, чтобы привнести свои собственные мощные идеи. Альбом был записан в Осло в июне 2022 года, спродюсирован Манфредом Эйхером.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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