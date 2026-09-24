Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Maciej Obara - Frozen Silence (0602455586636) виниловая пластинка
Frozen Silence – это третий релиз ECM польско-норвежского квартета альт-саксофониста Мацея Обары, развивающий историю Unloved и Three Crowns – и, возможно, его самое сильное музыкальное заявление на сегодняшний день. Бдительная интерактивность является отличительной чертой подхода группы в программе новых композиций Обара, вдохновленных резко драматическими пейзажами горного региона Крконоше на юго-западе Польши. Все четыре игрока вносят решающий вклад в музыку. Эти пьесы оптимально подчеркивают интуитивные музыкальные отношения Мацея с пианистом Домиником Ванией, в то время как басист Оле Мортен Воган и барабанщик Гард Нильссен постоянно выходят за рамки роли ритм-секции, чтобы привнести свои собственные мощные идеи. Альбом был записан в Осло в июне 2022 года, спродюсирован Манфредом Эйхером.
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Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
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