Top.Mail.Ru
Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка - фото 1
Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка - фото 2
Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка - фото 3
Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Ellington Indigos
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка - фото 2
  • Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка - фото 3
  • Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652209
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex Records
Barcode
[0856276002107]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Ellington Indigos
Трек-лист
Solitude, Where Or When, Mood Indigo, Autumn Leaves, Prelude To A Kiss, Willow Weep For Me, Tenderly, Dancing In The Dark
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Solitude, Where Or When, Mood Indigo, Autumn Leaves, Prelude To A Kiss, Willow Weep For Me, Tenderly, Dancing In The Dark

Отзывы о товаре Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex Records
Barcode
[0856276002107]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Ellington Indigos
Трек-лист
Solitude, Where Or When, Mood Indigo, Autumn Leaves, Prelude To A Kiss, Willow Weep For Me, Tenderly, Dancing In The Dark
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Solitude, Where Or When, Mood Indigo, Autumn Leaves, Prelude To A Kiss, Willow Weep For Me, Tenderly, Dancing In The Dark
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Ellington - Indigos (Analogue) (0856276002107) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...