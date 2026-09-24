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Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка

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Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - фото 1
Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - фото 2
Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - фото 3
Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - фото 4
Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MATHIAS EICK
Альбом (сингл)
When we leave
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - фото 1
  • Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - фото 2
  • Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - фото 3
  • Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - фото 4
  • Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652208
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602438658510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MATHIAS EICK
Альбом (сингл)
When we leave
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Loving, Caring, Turning, Flying, Arvo, Playing, Begging
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка

Новый альбом норвежского джазового трубача Матиаса Эйка.. Выразительная игра норвежского трубача Матиаса Эйка, которая, согласно York Times, излучает «чистый, но проницательный тон», замечательно дополняется в компании его одаренных аккомпонирующих музыкантов и приглашенных коллег. Скрипач H?kon Aase, один из выдающихся импровизаторов своего поколения, затмевает лидера линиями, отражающими глубокую подоплеку как фолка, так и джаза. Барабанщики Хельге Андеас Норбаккен и Торстейн Лофтус обмениваются с зеркальной точностью, а рядом с центром событий пианист Андрас Ульво и бас-гитарист Аудун Эрлиен обмениваются идеями между передовой и ритм-секцией и делают собственные заявления. На нескольких треках нежная волна педальной слайд-гитары Стиана Карстенсена добавляет измерение таинственности.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602438658510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MATHIAS EICK
Альбом (сингл)
When we leave
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Loving, Caring, Turning, Flying, Arvo, Playing, Begging
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Новый альбом норвежского джазового трубача Матиаса Эйка.. Выразительная игра норвежского трубача Матиаса Эйка, которая, согласно York Times, излучает «чистый, но проницательный тон», замечательно дополняется в компании его одаренных аккомпонирующих музыкантов и приглашенных коллег. Скрипач H?kon Aase, один из выдающихся импровизаторов своего поколения, затмевает лидера линиями, отражающими глубокую подоплеку как фолка, так и джаза. Барабанщики Хельге Андеас Норбаккен и Торстейн Лофтус обмениваются с зеркальной точностью, а рядом с центром событий пианист Андрас Ульво и бас-гитарист Аудун Эрлиен обмениваются идеями между передовой и ритм-секцией и делают собственные заявления. На нескольких треках нежная волна педальной слайд-гитары Стиана Карстенсена добавляет измерение таинственности.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mathias Eick - When We Leave (0602438658510) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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