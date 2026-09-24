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Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка

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Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Ugetsu
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072370210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Ugetsu
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
One By One, Ugetsu, Time Off, Ping-Pong, I Didnxt Know What Time It Was, On The Ginza
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка

Ugetsu: Art Blakeys Jazz Messengers at Birdland — концертный джазовый альбом Арта Блейки и Jazz Messengers, выпущенный на Riverside Records в октябре 1963 года. Переиздание на виниле.. Записанный вживую в Birdland в Нью-Йорке в июне 1963 года для Riverside, Ugetsu включает трубача Фредди Хаббарда, тенор-саксофониста Уэйна Шортера, тромбониста Кертиса Фуллера, пианиста Сидара Уолтона и басиста Реджи Уоркмана - команду, которую называют «один из трех или четырех лучших составов, которые когда-либо возглавлял Блейки», — говорит Нил Тессер, написавший новые аннотации к переизданию. Диск завершается четырьмя бонус-треками, включая ранее не издававшийся кавер на классическую боп-версию Джорджа Ширинга 1949 года Conception. Есть что-то особенное в концертах Арта Блейки и его группы, и этот альбом, конечно, не исключение, - говорит Филлипс. «Отчасти это потому, что это была естественная среда, в которой эти ребята работали ночь за ночью в клубах. Есть определенные вещи, которые могут произойти при записи живого джаза, но не всегда происходят в более искусственной среде студии звукозаписи.. Тессер отмечает, что эта запись знаменует собой первое появление знаковых мелодий, которые останутся в репертуаре Messengers еще долгое время после того, как их композиторы покинули группу, в том числе «One By One» и «On The Ginza» Шортера, «Time Off» Фуллера и заглавный трек Уолтона. «Блейки почти никогда не исполнял расширенное соло на барабанах с Messengers», — говорит Тессер. «В этом ему не было необходимости. Он отпечатывал каждое выступление, каждую фразу, практически каждую ноту своих музыкантов с безошибочным суждением и смелым размахом своих цветов и акцентов».

Отзывы о товаре Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072370210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Ugetsu
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
One By One, Ugetsu, Time Off, Ping-Pong, I Didnxt Know What Time It Was, On The Ginza
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ugetsu: Art Blakeys Jazz Messengers at Birdland — концертный джазовый альбом Арта Блейки и Jazz Messengers, выпущенный на Riverside Records в октябре 1963 года. Переиздание на виниле.. Записанный вживую в Birdland в Нью-Йорке в июне 1963 года для Riverside, Ugetsu включает трубача Фредди Хаббарда, тенор-саксофониста Уэйна Шортера, тромбониста Кертиса Фуллера, пианиста Сидара Уолтона и басиста Реджи Уоркмана - команду, которую называют «один из трех или четырех лучших составов, которые когда-либо возглавлял Блейки», — говорит Нил Тессер, написавший новые аннотации к переизданию. Диск завершается четырьмя бонус-треками, включая ранее не издававшийся кавер на классическую боп-версию Джорджа Ширинга 1949 года Conception. Есть что-то особенное в концертах Арта Блейки и его группы, и этот альбом, конечно, не исключение, - говорит Филлипс. «Отчасти это потому, что это была естественная среда, в которой эти ребята работали ночь за ночью в клубах. Есть определенные вещи, которые могут произойти при записи живого джаза, но не всегда происходят в более искусственной среде студии звукозаписи.. Тессер отмечает, что эта запись знаменует собой первое появление знаковых мелодий, которые останутся в репертуаре Messengers еще долгое время после того, как их композиторы покинули группу, в том числе «One By One» и «On The Ginza» Шортера, «Time Off» Фуллера и заглавный трек Уолтона. «Блейки почти никогда не исполнял расширенное соло на барабанах с Messengers», — говорит Тессер. «В этом ему не было необходимости. Он отпечатывал каждое выступление, каждую фразу, практически каждую ноту своих музыкантов с безошибочным суждением и смелым размахом своих цветов и акцентов».
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Отзывы


Art Blakey - Ugetsu (0888072370210) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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