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Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка

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Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - фото 1
Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - фото 2
Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - фото 3
Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - фото 4
Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gary Bias
Альбом (сингл)
East 101
Жанр
Funk, Jazz, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - фото 1
  • Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - фото 2
  • Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - фото 3
  • Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - фото 4
  • Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652111
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nimbus West Records
Barcode
[5060149623053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gary Bias
Альбом (сингл)
East 101
Жанр
Funk, Jazz, R&B
Трек-лист
Asiki, Dear Violet, Arthurs Vamp, East 101, As Children Play
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Gary Bias / East 101 (1LP) - это отличная возможность обогатить вашу музыкальную коллекцию и окунуться в звуковой мир талантливого Гари Биаса. Альбом East 101 представляет собой настоящее музыкальное произведение искусства, которое непременно впечатлит вас своей виртуозной игрой и эмоциональной глубиной. Гари Биас – удивительный музыкант, который своим творчеством переносит нас в мир джаза и соула. Альбом East 101 станет прекрасным спутником ваших музыкальных вечеров, подарит незабываемые эмоции и перенесет вас в атмосферу уникальной и утонченной музыки. Купить виниловую пластинку Gary Bias / East 101 (1LP) – значит обрести настоящий кладезь для меломанов. Каждая песня на этом альбоме пропитана страстью и выразительностью, передавая слушателю мощный заряд положительной энергии. Не упустите возможность приобрести эту уникальную виниловую пластинку. Она станет не только прекрасным дополнением вашей коллекции, но и даст вам возможность насладиться истинным мастерством Гари Биаса. Закажите альбом East 101 прямо сейчас и погрузитесь в музыку, которая будет греть вашу душу и радовать слух.

Отзывы о товаре Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nimbus West Records
Barcode
[5060149623053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gary Bias
Альбом (сингл)
East 101
Жанр
Funk, Jazz, R&B
Трек-лист
Asiki, Dear Violet, Arthurs Vamp, East 101, As Children Play
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Gary Bias / East 101 (1LP) - это отличная возможность обогатить вашу музыкальную коллекцию и окунуться в звуковой мир талантливого Гари Биаса. Альбом East 101 представляет собой настоящее музыкальное произведение искусства, которое непременно впечатлит вас своей виртуозной игрой и эмоциональной глубиной. Гари Биас – удивительный музыкант, который своим творчеством переносит нас в мир джаза и соула. Альбом East 101 станет прекрасным спутником ваших музыкальных вечеров, подарит незабываемые эмоции и перенесет вас в атмосферу уникальной и утонченной музыки. Купить виниловую пластинку Gary Bias / East 101 (1LP) – значит обрести настоящий кладезь для меломанов. Каждая песня на этом альбоме пропитана страстью и выразительностью, передавая слушателю мощный заряд положительной энергии. Не упустите возможность приобрести эту уникальную виниловую пластинку. Она станет не только прекрасным дополнением вашей коллекции, но и даст вам возможность насладиться истинным мастерством Гари Биаса. Закажите альбом East 101 прямо сейчас и погрузитесь в музыку, которая будет греть вашу душу и радовать слух.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gary Bias - East 101 (Analogue) (5060149623053) виниловая пластинка - купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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