Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel+Casino (0887828033911) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Tranquility Base Hotel & Casino
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 652098
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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828033911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Tranquility Base Hotel & Casino
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Star Treatment, One Point Perspective, American Sports, Tranquility Base Hotel + Casino, Golden Trunks, Four Out Of Five, The World's First Ever Monster Truck Front Flip, Science Fiction, She Looks Like Fun, Batphone, The Ultracheese
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel+Casino (0887828033911) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Star Treatment, One Point Perspective, American Sports, Tranquility Base Hotel + Casino, Golden Trunks, Four Out Of Five, The World's First Ever Monster Truck Front Flip, Science Fiction, She Looks Like Fun, Batphone, The Ultracheese
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Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828033911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Tranquility Base Hotel & Casino
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Star Treatment, One Point Perspective, American Sports, Tranquility Base Hotel + Casino, Golden Trunks, Four Out Of Five, The World's First Ever Monster Truck Front Flip, Science Fiction, She Looks Like Fun, Batphone, The Ultracheese
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Star Treatment, One Point Perspective, American Sports, Tranquility Base Hotel + Casino, Golden Trunks, Four Out Of Five, The World's First Ever Monster Truck Front Flip, Science Fiction, She Looks Like Fun, Batphone, The Ultracheese
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Купить Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel+Casino (0887828033911) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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