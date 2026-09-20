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Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK)

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Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 1
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 2
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 3
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 4
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 5
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 6
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 7
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 8
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 9
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 10
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 11
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 12
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 13
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 14
Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 1
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 2
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 3
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 4
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 5
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 6
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 7
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 8
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 9
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 10
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 11
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 12
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 13
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 14
  • Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651406
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
440

Описание товара Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK)

Наряду с мощным фирменным звуком JBL 40-мм динамики обеспечивают захватывающий пространственный звук JBL, который превращает любой стереоконтент с любого устройства в виртуальный объемный звук. Передавайте высококачественный звук по беспроводной сети даже при более низкой скорости передачи данных с помощью технологии Bluetooth. Режим аудио обеспечивает наилучшее качество звука, а режим видео обеспечивает постоянную синхронизацию звука и изображения в фильмах и играх. Доступно через OTA-обновление позднее. Благодаря четырем микрофонам, чувствительным к шуму, технология True Adaptive Noise Canceling обеспечивает отсутствие отвлекающих факторов, независимо от того, пришло ли время сосредоточиться на учебе или потеряться в ритме музыки. А если вы хотите слышать окружающий мир, не снимая наушников, Smart Ambient обострит звуки вашего окружения.

Отзывы о товаре Наушники JBL Live 670NC Black (JBLLIVE670NCBLK)




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Описание
Наряду с мощным фирменным звуком JBL 40-мм динамики обеспечивают захватывающий пространственный звук JBL, который превращает любой стереоконтент с любого устройства в виртуальный объемный звук. Передавайте высококачественный звук по беспроводной сети даже при более низкой скорости передачи данных с помощью технологии Bluetooth. Режим аудио обеспечивает наилучшее качество звука, а режим видео обеспечивает постоянную синхронизацию звука и изображения в фильмах и играх. Доступно через OTA-обновление позднее. Благодаря четырем микрофонам, чувствительным к шуму, технология True Adaptive Noise Canceling обеспечивает отсутствие отвлекающих факторов, независимо от того, пришло ли время сосредоточиться на учебе или потеряться в ритме музыки. А если вы хотите слышать окружающий мир, не снимая наушников, Smart Ambient обострит звуки вашего окружения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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