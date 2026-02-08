Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411
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Характеристики
Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411
Капельная кофеварка КТ-7411 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за 1 раз на 1-3 чашки. Многоразовый фильтр вмещает 15 грамм кофе._x000D_ Горячий кофе за пару мгновений!_x000D_ Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство. Когда кофеварка работает, горит индикатор кнопки «Вкл/Выкл».Кофеварка отключается автоматически через 7 минут после включения._x000D_ Свежий напиток с собой!_x000D_ Термокружка выполнена из нержавеющей стали и пластика, что позволяет сохранить напиток тёплым. Отверстие для питья имеет удобную форму и закрывается крышкой, поэтому вы сможете взять кофе с собой и пить на ходу._x000D_ Многоразовый фильтр_x000D_ В кофеварке горячая вода медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Многоразовым фильтром можно пользоваться любое количество раз. Сетка фильтра изготовлена из нейлона. Фильтр вмещает 15 грамм молотого кофе, а резервуар для воды имеет емкость 400 мл._x000D_ Помощник для доброго утра!_x000D_ Кофеварка КТ-7411 обладает не только большим функционалом, но и компактным размером и украсит любую кухню! Угостить гостей чашкой горячего кофе или взять любимый напиток с собой по пути на работуx Выбирать вам!
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Достоинства:
Комментарий:
Кофеварка нам очень понравилась. Кофе получается очень вкусным. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Год думала брать- не брать. Купила. Реально с мужем довольны. Выключается сама, кнопка гаснет. Для кофе есть мера в чашке- сито и уровня воды тоже. У меня не было термокружки. Материал термокружки отличный, не проливается в сумке. Рекомендую. 30 летним тоже понравилась простота и качество.
Достоинства:
Комментарий:
купил на работу, пользуемся ежедневно. жаль нет автоотключения или окна уровня воды, в остальном всё отлично. варим, пьём и все довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Доставка быстрая, аккуратно упаковано. Брали на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены идеальный вариант. Все просто и быстро, налил воду, насыпал кофе, нажал кнопку. Пода делаешь свои дела в кружке уже вкусный кофе. Взял кружку и всё. И конечно же прекрасный магнитик
Достоинства:
Комментарий:
спасибо продавцу. соответствует ожиданию. пришло все целое. выбирали долго. очень нравится, что контейнер для воды и фильтр для кофе отделены. не приходится целиться во время заливки воды. управление простое, без заморочек.
Достоинства:
Комментарий:
конечно из серии игрушка. маленькая.То нальёт в обе чашки одинаково,то в одну полчашки а в другую перелив.Ставим одну широкую 0,3 Тогда норм большой минус это шнур. 30см.
Достоинства:
Комментарий:
отличная кофеварка, за свою цену со своими обязанностями справляется. варить кофе легко, наливать удобно. выглядит стильно, отлично вписывается в интерьер. доставка без задержек, упаковано хорошо. белая
Достоинства:
Комментарий:
В пользовании 2 мес. Все работает. Качесто хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Купил на работу. Простейший аппарат, свою функцию выполняет. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брали кофемашину на дачу, чтобы вписывалась в интерьер. Долго думали что выбрать - не прогадали. Выглядит супер стильно) Так еще и кофе вкусный получается. Все интуитивно понятно, пользоваться просто. Купили к ней зерна от Сварщицы, кофемашина отлично раскрыла вкус. Рекомендация точно)
Достоинства:
Комментарий:
Удобная и простая кофеварка. Причём простая до безобразия. Фирма отличная, это вариант для работы, а дома используется версия с термостаканом. Этот вариант покорил тем,что можно снять конус под многоразовым фильтром и хорошо его помыть под краном. Просто потянуть вбок влево и вверх. Помыл и поставил обратно. Скромный, простой и очень удобный вариант...
Достоинства:
Комментарий:
супер находка, очень удобная! брала в подарок, супругу очень понравилось!жалко не продается отдельно такая же кружка.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая кофеварка, один минус нужно включать и выключать самой .
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилась машинка кофе приготовил быстро и горячий
Достоинства:
Комментарий:
покупаю четвертую. Одна у меня в пользовании года 2. Компактная, удобная, легко моется. за один раз можно сварить кофе на 3 чашки. быстро и легко заправить следующие порции. Берём с собой на турбазы.
Достоинства:
Комментарий:
просто супер,просто вау,очень вкусное кофе варит.Брала на работу ,супер начинать утро со вкусного кофе )
Достоинства:
Комментарий:
хорошая кофеварка, миниатюрная, занимает мало места, звезду сняла за то что не горит кнопка включения. А так всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Кофеварка понравилась, проверила, работает. Термокружка держит чуть больше полчаса. купила на подарок, поэтому кофе попробовать в ней не получится. Надеюсь подарок плнравится тому, кому предназначен
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстро, муж доволен, сама отключается. Стакан, как термос, кофе горячий.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличная кофеварка. Взяла на работу, очень удобно, что идет вместе с термокружкой. В подарок еще магнитик положили)
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая кофеварка, со своей функцией - сварить кофе на одного человека - справляется отлично! Варит кофе быстро)
Достоинства:
Комментарий:
Не кофе из кофейни, конечно, но и не растворимый. Работает всё отлично, очень быстро всё это происхидит. Пока ещё подбираю нужную крепость.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка! С вечера её заряжаю, а с утра только кнопочку нажимаю и восхитительный запах кофе по дому!
Достоинства:
Комментарий:
отличная компактная кофеварка. давно хотела. очень вкусно с утра пить свежесваренный кофе
Достоинства:
Комментарий:
кофеварка отличная, очень нравится и простая в использовании
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая.после использования дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
хорошая игрушка на даче отлично с вечера кофе насыпал утром включил пока умылся и кофе готово
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофеварка, нам очень понравилась! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отлично и быстро работает. проста в эксплуатации. легко мыть и обслуживать
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная кофеварка. Удобный термостакан, кофе готовится быстро, не кипяток. Легко ухаживать, спасибо за товар, меня всё устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Я понимаю, что надо приспособиться, пока получается водянистый кофе.. Сборка простая, ничего сложного.
Достоинства:
Комментарий:
в принципе всё как и заявлено в описании, хороший вариант быстрого приготовления кофе, чтобы не следить за туркой или если нет именно кофемашины. Из сложившегося опыта в первые дни - не переливать после приготовления в другую чашку, так как температура на выходе не кипяток, и при переливании кофе совсем холодный, или же чашку надо хорошо прогреть кипятком. Но я пью приготовленный кофе из этой термокружки и даже её перед приготовлением тоже обязательно прогреваю кипятком, тогда кофе получается нормальной температуры, не холодный
Достоинства:
Комментарий:
пришла в срок, упаковка хорошая, всё целое, работает хорошо, есть малюсенький минус, разбрызгивает немного не всегда, но есть такое, приходится иногда вытирать, но лично меня не напрягает. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся не первый месяц, берём с собой в поездки. работает отлично! рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Кофеварка приобретена в подарок, вроде все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Моему счастью нет предела и это каждое утро и часа в 4 дня ! Вы мне подарили удовольствие и конечно удобство! Очень красивая. Стакан- термос герметичный.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная кофеварка! Места занимает совсем мало, кофе готовит быстро и вкусно. Основным преимуществом, на мой взгляд, является стакан термос аж на 400 мл. Удобно брать с собой Приобретением довольна! Производителя и продавца, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
брала для отца, он доволен, уже достаточно много техники от китфорт и всё работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Удобная в использовании, нет необходимости в расходниках, легко мыть.
Достоинства:
Комментарий:
не сравнить, конечно, с туркой. кофе получается тёплый. брала на работу: всё таки лучше, чем ничего, так как пью только в зернах
Достоинства:
Комментарий:
в целом товар очень понравился, заваливается быстро. дозировку сам делаешь и крепость. объем кофе сам делаешь как тебе надо. фильтр моется быстро, но при этом осадок от кофе остаётся. кружка держит не долго, но в целом достаточно. приготовил кофе и пошёл в машину. пока едешь чашечка кофе рядом
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофеварка, за небольшие деньги, если надо в дорогу или на работе. Не стоит ожидать от не кофе, как из кофеварки за 40000. А так, очень даже можно прибрести.
Достоинства:
Комментарий:
кофеварка - огонь!!! компактная, в использовании простая, кофе как из турки. конечно, большая компания одновременно кофе не попьет, но на две чашки вполне хватает. покупайте, не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась.Легкая в управлении, кофе быстро готовит.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за быструю доставку, кофеварка супер.
Достоинства:
Комментарий:
Кофеварка маленькая, компактная. Кофе варит быстро и хорошо. Брала мужу на 23-е февраля, решила не ждать, подарила сразу.
Отзывы о товаре Кофеварка капельная Kitfort КТ-7411
Достоинства:
Комментарий:
Кофеварка нам очень понравилась. Кофе получается очень вкусным. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Год думала брать- не брать. Купила. Реально с мужем довольны. Выключается сама, кнопка гаснет. Для кофе есть мера в чашке- сито и уровня воды тоже. У меня не было термокружки. Материал термокружки отличный, не проливается в сумке. Рекомендую. 30 летним тоже понравилась простота и качество.
Достоинства:
Комментарий:
купил на работу, пользуемся ежедневно. жаль нет автоотключения или окна уровня воды, в остальном всё отлично. варим, пьём и все довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Доставка быстрая, аккуратно упаковано. Брали на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены идеальный вариант. Все просто и быстро, налил воду, насыпал кофе, нажал кнопку. Пода делаешь свои дела в кружке уже вкусный кофе. Взял кружку и всё. И конечно же прекрасный магнитик
Достоинства:
Комментарий:
спасибо продавцу. соответствует ожиданию. пришло все целое. выбирали долго. очень нравится, что контейнер для воды и фильтр для кофе отделены. не приходится целиться во время заливки воды. управление простое, без заморочек.
Достоинства:
Комментарий:
конечно из серии игрушка. маленькая.То нальёт в обе чашки одинаково,то в одну полчашки а в другую перелив.Ставим одну широкую 0,3 Тогда норм большой минус это шнур. 30см.
Достоинства:
Комментарий:
отличная кофеварка, за свою цену со своими обязанностями справляется. варить кофе легко, наливать удобно. выглядит стильно, отлично вписывается в интерьер. доставка без задержек, упаковано хорошо. белая
Достоинства:
Комментарий:
В пользовании 2 мес. Все работает. Качесто хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Купил на работу. Простейший аппарат, свою функцию выполняет. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брали кофемашину на дачу, чтобы вписывалась в интерьер. Долго думали что выбрать - не прогадали. Выглядит супер стильно) Так еще и кофе вкусный получается. Все интуитивно понятно, пользоваться просто. Купили к ней зерна от Сварщицы, кофемашина отлично раскрыла вкус. Рекомендация точно)
Достоинства:
Комментарий:
Удобная и простая кофеварка. Причём простая до безобразия. Фирма отличная, это вариант для работы, а дома используется версия с термостаканом. Этот вариант покорил тем,что можно снять конус под многоразовым фильтром и хорошо его помыть под краном. Просто потянуть вбок влево и вверх. Помыл и поставил обратно. Скромный, простой и очень удобный вариант...
Достоинства:
Комментарий:
супер находка, очень удобная! брала в подарок, супругу очень понравилось!жалко не продается отдельно такая же кружка.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая кофеварка, один минус нужно включать и выключать самой .
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилась машинка кофе приготовил быстро и горячий
Достоинства:
Комментарий:
покупаю четвертую. Одна у меня в пользовании года 2. Компактная, удобная, легко моется. за один раз можно сварить кофе на 3 чашки. быстро и легко заправить следующие порции. Берём с собой на турбазы.
Достоинства:
Комментарий:
просто супер,просто вау,очень вкусное кофе варит.Брала на работу ,супер начинать утро со вкусного кофе )
Достоинства:
Комментарий:
хорошая кофеварка, миниатюрная, занимает мало места, звезду сняла за то что не горит кнопка включения. А так всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Кофеварка понравилась, проверила, работает. Термокружка держит чуть больше полчаса. купила на подарок, поэтому кофе попробовать в ней не получится. Надеюсь подарок плнравится тому, кому предназначен
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстро, муж доволен, сама отключается. Стакан, как термос, кофе горячий.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличная кофеварка. Взяла на работу, очень удобно, что идет вместе с термокружкой. В подарок еще магнитик положили)
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая кофеварка, со своей функцией - сварить кофе на одного человека - справляется отлично! Варит кофе быстро)
Достоинства:
Комментарий:
Не кофе из кофейни, конечно, но и не растворимый. Работает всё отлично, очень быстро всё это происхидит. Пока ещё подбираю нужную крепость.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка! С вечера её заряжаю, а с утра только кнопочку нажимаю и восхитительный запах кофе по дому!
Достоинства:
Комментарий:
отличная компактная кофеварка. давно хотела. очень вкусно с утра пить свежесваренный кофе
Достоинства:
Комментарий:
кофеварка отличная, очень нравится и простая в использовании
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая.после использования дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
хорошая игрушка на даче отлично с вечера кофе насыпал утром включил пока умылся и кофе готово
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофеварка, нам очень понравилась! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отлично и быстро работает. проста в эксплуатации. легко мыть и обслуживать
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бюджетная кофеварка. Удобный термостакан, кофе готовится быстро, не кипяток. Легко ухаживать, спасибо за товар, меня всё устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Я понимаю, что надо приспособиться, пока получается водянистый кофе.. Сборка простая, ничего сложного.
Достоинства:
Комментарий:
в принципе всё как и заявлено в описании, хороший вариант быстрого приготовления кофе, чтобы не следить за туркой или если нет именно кофемашины. Из сложившегося опыта в первые дни - не переливать после приготовления в другую чашку, так как температура на выходе не кипяток, и при переливании кофе совсем холодный, или же чашку надо хорошо прогреть кипятком. Но я пью приготовленный кофе из этой термокружки и даже её перед приготовлением тоже обязательно прогреваю кипятком, тогда кофе получается нормальной температуры, не холодный
Достоинства:
Комментарий:
пришла в срок, упаковка хорошая, всё целое, работает хорошо, есть малюсенький минус, разбрызгивает немного не всегда, но есть такое, приходится иногда вытирать, но лично меня не напрягает. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся не первый месяц, берём с собой в поездки. работает отлично! рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Кофеварка приобретена в подарок, вроде все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Моему счастью нет предела и это каждое утро и часа в 4 дня ! Вы мне подарили удовольствие и конечно удобство! Очень красивая. Стакан- термос герметичный.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная кофеварка! Места занимает совсем мало, кофе готовит быстро и вкусно. Основным преимуществом, на мой взгляд, является стакан термос аж на 400 мл. Удобно брать с собой Приобретением довольна! Производителя и продавца, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
брала для отца, он доволен, уже достаточно много техники от китфорт и всё работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Удобная в использовании, нет необходимости в расходниках, легко мыть.
Достоинства:
Комментарий:
не сравнить, конечно, с туркой. кофе получается тёплый. брала на работу: всё таки лучше, чем ничего, так как пью только в зернах
Достоинства:
Комментарий:
в целом товар очень понравился, заваливается быстро. дозировку сам делаешь и крепость. объем кофе сам делаешь как тебе надо. фильтр моется быстро, но при этом осадок от кофе остаётся. кружка держит не долго, но в целом достаточно. приготовил кофе и пошёл в машину. пока едешь чашечка кофе рядом
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофеварка, за небольшие деньги, если надо в дорогу или на работе. Не стоит ожидать от не кофе, как из кофеварки за 40000. А так, очень даже можно прибрести.
Достоинства:
Комментарий:
кофеварка - огонь!!! компактная, в использовании простая, кофе как из турки. конечно, большая компания одновременно кофе не попьет, но на две чашки вполне хватает. покупайте, не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась.Легкая в управлении, кофе быстро готовит.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за быструю доставку, кофеварка супер.
Достоинства:
Комментарий:
Кофеварка маленькая, компактная. Кофе варит быстро и хорошо. Брала мужу на 23-е февраля, решила не ждать, подарила сразу.