Кофеварка капельная Vitek VT-1500(MC)
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Цвет
черный
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 462418
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1.8
Мощность
600 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Функции и особенности
Многоразовый фильтр,
Таймер
нет
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х17
Вес, кг.
1.48
Описание товара Кофеварка капельная Vitek VT-1500(MC)
Кофеварка VITEK VT-1500(MC)Быстро и просто приготовить любимый бодрящий напиток для всей семьи поможет кофеварка VITEK VT-1500 с мощностью 600 Вт. Прибор имеет колбу объемом до 1,25 л, которого хватит на 10–12 чашек. Следить за уровнем воды очень просто — благодаря шкале на резервуаре. Многоразовый фильтр можно легко снять и промыть. Кстати, он оборудован каплезащитным клапаном, поэтому напиток не будет вытекать после того, как вы вынете колбу. Прибор имеет площадку с подогревом для сохранения приготовленного кофе горячим.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1.8
Мощность
600 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Функции и особенности
Многоразовый фильтр,
Таймер
нет
Развернуть
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Страна производитель
Китай
Кофеварка VITEK VT-1500(MC)Быстро и просто приготовить любимый бодрящий напиток для всей семьи поможет кофеварка VITEK VT-1500 с мощностью 600 Вт. Прибор имеет колбу объемом до 1,25 л, которого хватит на 10–12 чашек. Следить за уровнем воды очень просто — благодаря шкале на резервуаре. Многоразовый фильтр можно легко снять и промыть. Кстати, он оборудован каплезащитным клапаном, поэтому напиток не будет вытекать после того, как вы вынете колбу. Прибор имеет площадку с подогревом для сохранения приготовленного кофе горячим.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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