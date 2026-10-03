Тонер-картридж Pantum CTO-910HK для CM9106DN/CM9706DN 18.5k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9106DN, CM9706DN
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
18500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647964
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9106DN, CM9706DN
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
18500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.5
Описание товара Тонер-картридж Pantum CTO-910HK для CM9106DN/CM9706DN 18.5k
CTO-910HK Pantum Toner cartridge CTO-910HK (18 500 Pages) for CM9106DN / CM9706DN.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM9106DN, CM9706DN
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
18500
Страна производитель
Китай
CTO-910HK Pantum Toner cartridge CTO-910HK (18 500 Pages) for CM9106DN / CM9706DN.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Pantum CTO-910HK для CM9106DN/CM9706DN 18.5k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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