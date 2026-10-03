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Картридж ленточный Cactus CS-TZE261 TZe-261 черный для Brother PT- P900W, P950W, 9700PC купить с доставкой в Москве
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Картридж ленточный Cactus CS-TZE261 TZe-261 черный для Brother PT- P900W, P950W, 9700PC

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Картридж ленточный Cactus CS-TZE261 TZe-261 черный для Brother PT- P900W, P950W, 9700PC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647878
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж ленточный Cactus CS-TZE261 TZe-261 черный для Brother PT- P900W, P950W, 9700PC
740 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х4
Вес, г.
120

Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZE261 TZe-261 черный для Brother PT- P900W, P950W, 9700PC

Картридж ленточный Cactus CS-TZE261 TZe-261 черный для Brother PT- P900W, P950W, 9700PC

Отзывы о товаре Картридж ленточный Cactus CS-TZE261 TZe-261 черный для Brother PT- P900W, P950W, 9700PC




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж ленточный Cactus CS-TZE261 TZe-261 черный для Brother PT- P900W, P950W, 9700PC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж ленточный Cactus CS-TZE261 TZe-261 черный для Brother PT- P900W, P950W, 9700PC - стоимость товара 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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