Картридж ленточный Cactus CS-TZES251 TZe-S251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 647897
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
590 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
1005F, 1005FB, 1010, 1090, 1280, 1280DT, 1830VP, 18R, 2030VP, 2420PC, 2430PC, 2470, 7100VP, 7600VP, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D200VP, D450VP, D600VP, E100VP, E300vp, E550W, E550Wvp, H105, H500, P700, P750W
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
90
Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZES251 TZe-S251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Ленточный картридж Cactus tze-s251 черный, для brother 1010/1280/1280vp/2700vp CS-TZES251 является полным аналогом оригинальной ленты Brother. Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же, как у оригинальной ленты, размером.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
1005F, 1005FB, 1010, 1090, 1280, 1280DT, 1830VP, 18R, 2030VP, 2420PC, 2430PC, 2470, 7100VP, 7600VP, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D200VP, D450VP, D600VP, E100VP, E300vp, E550W, E550Wvp, H105, H500, P700, P750W
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Ленточный картридж Cactus tze-s251 черный, для brother 1010/1280/1280vp/2700vp CS-TZES251 является полным аналогом оригинальной ленты Brother. Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же, как у оригинальной ленты, размером.
Картридж ленточный Cactus CS-TZES251 TZe-S251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - стоимость товара 590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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