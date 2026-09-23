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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) купить с доставкой в Москве
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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)

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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 1
Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 2
Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 3
Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 4
Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 5
Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
3
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
  • Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 1
  • Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 2
  • Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 3
  • Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 4
  • Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 5
  • Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647573
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)
550 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
3
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х1
Вес, г.
200

Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)

Внешний интерфейсный кабель для синхронизации, передачи данных, а также зарядке периферийных(мобильных) устройств и их компонентов с разъемом USB и USB micro B, также оснащен кабелем для дополнительного питания

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
3
Совместимость
универсальный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний интерфейсный кабель для синхронизации, передачи данных, а также зарядке периферийных(мобильных) устройств и их компонентов с разъемом USB и USB micro B, также оснащен кабелем для дополнительного питания
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 0.5м (CQPBD) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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