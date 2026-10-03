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Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

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Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
3000
  • Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
760 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW, J6100DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
169

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

Струйный картридж Cactus CS-LC3237BK - это отличное решение для использования как дома, так и в офисе. Вы получите насыщенные цвета и четкие отпечатки, не имеющие видимых отличий от напечатанных посредством картриджа Brother. В процессе производства картриджей используются только качественные материалы, это свидетельствует о том, что продукты компании Cactus не нанесут вреда вашей технике. Стоит отметить, что количество напечатанных страниц полностью соответствует ресурсу картриджа Brother

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW, J6100DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-LC3237BK - это отличное решение для использования как дома, так и в офисе. Вы получите насыщенные цвета и четкие отпечатки, не имеющие видимых отличий от напечатанных посредством картриджа Brother. В процессе производства картриджей используются только качественные материалы, это свидетельствует о том, что продукты компании Cactus не нанесут вреда вашей технике. Стоит отметить, что количество напечатанных страниц полностью соответствует ресурсу картриджа Brother
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW – стоимость товара 760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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