Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 647538
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW, J6100DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
169
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
Струйный картридж Cactus CS-LC3237BK - это отличное решение для использования как дома, так и в офисе. Вы получите насыщенные цвета и четкие отпечатки, не имеющие видимых отличий от напечатанных посредством картриджа Brother. В процессе производства картриджей используются только качественные материалы, это свидетельствует о том, что продукты компании Cactus не нанесут вреда вашей технике. Стоит отметить, что количество напечатанных страниц полностью соответствует ресурсу картриджа Brother
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW, J6100DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
3000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Струйный картридж Cactus CS-LC3237BK - это отличное решение для использования как дома, так и в офисе. Вы получите насыщенные цвета и четкие отпечатки, не имеющие видимых отличий от напечатанных посредством картриджа Brother. В процессе производства картриджей используются только качественные материалы, это свидетельствует о том, что продукты компании Cactus не нанесут вреда вашей технике. Стоит отметить, что количество напечатанных страниц полностью соответствует ресурсу картриджа Brother
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Картридж струйный Cactus CS-LC3237BK черный (65мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW – стоимость товара 760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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