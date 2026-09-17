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Картридж Cactus CS-C6657 №57 для HP 450/5145/5150/5151/5550/5552/5650/5652/565, многоцветный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-C6657 №57 для HP 450/5145/5150/5151/5550/5552/5650/5652/565, многоцветный

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Картридж Cactus CS-C6657 №57 для HP 450/5145/5150/5151/5550/5552/5650/5652/565, многоцветный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181307
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
450, 5145, 5150, 5151, 5550, 5552, 5650, 5652, 565
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х3
Вес, г.
63

Описание товара Картридж Cactus CS-C6657 №57 для HP 450/5145/5150/5151/5550/5552/5650/5652/565, многоцветный

Картридж для струйных принтеров. Многоцветный. Объем 18 мл.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C6657 №57 для HP 450/5145/5150/5151/5550/5552/5650/5652/565, многоцветный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
450, 5145, 5150, 5151, 5550, 5552, 5650, 5652, 565
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для струйных принтеров. Многоцветный. Объем 18 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-C6657 №57 для HP 450/5145/5150/5151/5550/5552/5650/5652/565, многоцветный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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