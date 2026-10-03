Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
В наличии
Код товара: 646190
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710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MB2050/MB2350/MB2040/MB2340
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
72
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
219
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340
Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 Бренд: CACTUS Тип: Картридж Назначение: для струйных принтеров/МФУ Производитель печатающих устройств: CANON Совместимость: MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 Набор: ДА Цвет: 4 цвета Цвет картриджа: 4 цвета Модель: CS-PGI1400BK/C/M/Y PartNumber/Артикул Производителя: CS-PGI1400BK/C/M/Y Принадлежность к группе: Совместимые для Canon Принадлежность к подгруппе: Струйные картриджи Ресурс: 72мл Длина упаковки (ед): 0.12м Ширина упаковки (ед): 0.06м Высота упаковки (ед): 0.1м Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.12x0.06x0.1м Вес упаковки (ед): 0.219кг Объем упаковки (ед): 0.00072м3
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MB2050/MB2350/MB2040/MB2340
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
72
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 Бренд: CACTUS Тип: Картридж Назначение: для струйных принтеров/МФУ Производитель печатающих устройств: CANON Совместимость: MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 Набор: ДА Цвет: 4 цвета Цвет картриджа: 4 цвета Модель: CS-PGI1400BK/C/M/Y PartNumber/Артикул Производителя: CS-PGI1400BK/C/M/Y Принадлежность к группе: Совместимые для Canon Принадлежность к подгруппе: Струйные картриджи Ресурс: 72мл Длина упаковки (ед): 0.12м Ширина упаковки (ед): 0.06м Высота упаковки (ед): 0.1м Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.12x0.06x0.1м Вес упаковки (ед): 0.219кг Объем упаковки (ед): 0.00072м3
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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