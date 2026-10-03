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Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340

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Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646190
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340
710 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MB2050/MB2350/MB2040/MB2340
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
72
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
219

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340

Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 Бренд: CACTUS Тип: Картридж Назначение: для струйных принтеров/МФУ Производитель печатающих устройств: CANON Совместимость: MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 Набор: ДА Цвет: 4 цвета Цвет картриджа: 4 цвета Модель: CS-PGI1400BK/C/M/Y PartNumber/Артикул Производителя: CS-PGI1400BK/C/M/Y Принадлежность к группе: Совместимые для Canon Принадлежность к подгруппе: Струйные картриджи Ресурс: 72мл Длина упаковки (ед): 0.12м Ширина упаковки (ед): 0.06м Высота упаковки (ед): 0.1м Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.12x0.06x0.1м Вес упаковки (ед): 0.219кг Объем упаковки (ед): 0.00072м3

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MB2050/MB2350/MB2040/MB2340
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
72
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 Бренд: CACTUS Тип: Картридж Назначение: для струйных принтеров/МФУ Производитель печатающих устройств: CANON Совместимость: MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 Набор: ДА Цвет: 4 цвета Цвет картриджа: 4 цвета Модель: CS-PGI1400BK/C/M/Y PartNumber/Артикул Производителя: CS-PGI1400BK/C/M/Y Принадлежность к группе: Совместимые для Canon Принадлежность к подгруппе: Струйные картриджи Ресурс: 72мл Длина упаковки (ед): 0.12м Ширина упаковки (ед): 0.06м Высота упаковки (ед): 0.1м Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.12x0.06x0.1м Вес упаковки (ед): 0.219кг Объем упаковки (ед): 0.00072м3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-PGI1400BK/C/M/Y 4цв. набор (72мл) для Canon MB2050/MB2350/MB2040/MB2340 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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