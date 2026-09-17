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Картридж Cactus CS-C9372 для HP DJ T610/T620/T770/T1100/T1100/T1120/T1200, фото пурпурный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-C9372 для HP DJ T610/T620/T770/T1100/T1100/T1120/T1200, фото пурпурный

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Картридж Cactus CS-C9372 для HP DJ T610/T620/T770/T1100/T1100/T1120/T1200, фото пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181318
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
T610, T620, T770, T1100, T1100, T1120, T1200
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
220

Описание товара Картридж Cactus CS-C9372 для HP DJ T610/T620/T770/T1100/T1100/T1120/T1200, фото пурпурный

Картридж для струйных принтеров. Цвет пурпурный. Объем 130 мл.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C9372 для HP DJ T610/T620/T770/T1100/T1100/T1120/T1200, фото пурпурный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
T610, T620, T770, T1100, T1100, T1120, T1200
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для струйных принтеров. Цвет пурпурный. Объем 130 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-C9372 для HP DJ T610/T620/T770/T1100/T1100/T1120/T1200, фото пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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