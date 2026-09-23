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Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка

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Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка - фото 2
Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка - фото 3
Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка - фото 4
Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
Moonmadness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка - фото 1
  • Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка - фото 2
  • Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка - фото 3
  • Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка - фото 4
  • Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647270
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602445682959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
Moonmadness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Aristillus, Song Within A Song, Chord Change, Spirit Of The Water, Another Night, Air Born, Lunar Sea
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка

На этой виниловой пластинке вы найдете потрясающий саундтрек, который замечательно сочетает в себе прогрессивный рок, фьюжн и психоделию. Camel создают уникальное звучание, полное мелодичности и сложных аранжировок, которые завораживают слушателя с первых аккордов. Этот альбом Moonmadness - истинное произведение искусства, которое надолго запишется в вашу память. Сочетание свирепых гитарных риффов, эмоциональных соло, потрясающих клавишных партий и уникального вокала создают атмосферу, полную энергии и интриги.

Отзывы о товаре Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602445682959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
Moonmadness
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Aristillus, Song Within A Song, Chord Change, Spirit Of The Water, Another Night, Air Born, Lunar Sea
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
На этой виниловой пластинке вы найдете потрясающий саундтрек, который замечательно сочетает в себе прогрессивный рок, фьюжн и психоделию. Camel создают уникальное звучание, полное мелодичности и сложных аранжировок, которые завораживают слушателя с первых аккордов. Этот альбом Moonmadness - истинное произведение искусства, которое надолго запишется в вашу память. Сочетание свирепых гитарных риффов, эмоциональных соло, потрясающих клавишных партий и уникального вокала создают атмосферу, полную энергии и интриги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Camel - Moonmadness (0602445682959) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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