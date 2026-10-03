Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
(Limited 30th Anniversary Indie Edition)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647204
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196588368714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
(Limited 30th Anniversary Indie Edition)
Трек-лист
Go, Animal, Daughter, Glorified G, Dissident, W.M.A., Blood, Rearviewmirror, Rats, Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town, Leash, Indifference
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка
Отмечая 30-летие исторического второго студийного альбома Pearl Jam Vs. с такими хитами, как Daughter, Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town и Rearviewmirror, альбом выпущен ограниченным тиражом на прозрачном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196588368714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pearl Jam
Альбом (сингл)
(Limited 30th Anniversary Indie Edition)
Трек-лист
Go, Animal, Daughter, Glorified G, Dissident, W.M.A., Blood, Rearviewmirror, Rats, Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town, Leash, Indifference
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Отмечая 30-летие исторического второго студийного альбома Pearl Jam Vs. с такими хитами, как Daughter, Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town и Rearviewmirror, альбом выпущен ограниченным тиражом на прозрачном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pearl Jam - Vs. (coloured) (0196588368714) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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