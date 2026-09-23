Spock's Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spocks Beard
Альбом (сингл)
Feel Euphoria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 647199
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 740 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588377815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spocks Beard
Альбом (сингл)
Feel Euphoria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Onomatopoeia, The Bottom Line, Feel Euphoria, Shining Star, East Of Eden, West Of Memphis, Ghosts Of Autumn, Pt 1 Intro, Pt 2 Same Old Story, Pt 3 You Dont Know, Pt 4 Judge, Pt 5 Sids Boys Choir, Pt 6 Change, Carry On, Moth Of Many Flames, From The Mesenger
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spock's Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка
В 2023 году седьмой студийный альбом Spocks Beard Feel Euphoria отметит свое 20-летие. Фундаментальный альбом для группы, первый без Нила Морса и с Ником ДВирджилио на вокале, а также демонстрирующий более «групповой» подход к написанию песен. Представленный здесь впервые на виниле, альбом был ремастирован специально для винила и включает в себя два бонус-трека из оригинального релиза. Доступен в разворотном виниловом издании весом 180 г, включая ранее не издававшиеся заметки группы, отраженные в пластинке и мастерингованные специально для винила.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPatricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Viny...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитThe Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Эдельвейс (Red Vinyl) (4630065135384R) виниловая пласт...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588377815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Spocks Beard
Альбом (сингл)
Feel Euphoria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Onomatopoeia, The Bottom Line, Feel Euphoria, Shining Star, East Of Eden, West Of Memphis, Ghosts Of Autumn, Pt 1 Intro, Pt 2 Same Old Story, Pt 3 You Dont Know, Pt 4 Judge, Pt 5 Sids Boys Choir, Pt 6 Change, Carry On, Moth Of Many Flames, From The Mesenger
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
В 2023 году седьмой студийный альбом Spocks Beard Feel Euphoria отметит свое 20-летие. Фундаментальный альбом для группы, первый без Нила Морса и с Ником ДВирджилио на вокале, а также демонстрирующий более «групповой» подход к написанию песен. Представленный здесь впервые на виниле, альбом был ремастирован специально для винила и включает в себя два бонус-трека из оригинального релиза. Доступен в разворотном виниловом издании весом 180 г, включая ранее не издававшиеся заметки группы, отраженные в пластинке и мастерингованные специально для винила.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Spock's Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Spock's Beard - Feel Euphoria (0196588377815) виниловая пластинка