Wolf - Shadowland (0194399859414) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
WOLF
Альбом (сингл)
Shadowland
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 647163
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3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399859414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
WOLF
Альбом (сингл)
Shadowland
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dust, Visions For The Blind, The Time Machine, Evil Lies, Seek The Silence, Shadowland, The Ill-Fated Mr. Mordrake, Rasputin, Exit Sign, Into The Black Hole
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wolf - Shadowland (0194399859414) виниловая пластинка
Работа шведской хэви-метал группы Wolf.. Шведские мастера хэви-метала WOLF наносят ответный удар своим 9-м студийным альбомом «Shadowland», который предлагает интенсивные и захватывающие гимны! С артворком легендарного Томаса Холма (Mercyful Fate, King Diamond), WOLF знают, как правильно подать продукт, после выпущенного в прошлом году альбома «Feeding The Machine». «Shadowland» будет выпущен на 180-граммовом черногм виниле с постером, а также в лимитированном издании на CD в диджипаке. Все форматы содержат бонус-трек!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399859414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
WOLF
Альбом (сингл)
Shadowland
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dust, Visions For The Blind, The Time Machine, Evil Lies, Seek The Silence, Shadowland, The Ill-Fated Mr. Mordrake, Rasputin, Exit Sign, Into The Black Hole
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Работа шведской хэви-метал группы Wolf.. Шведские мастера хэви-метала WOLF наносят ответный удар своим 9-м студийным альбомом «Shadowland», который предлагает интенсивные и захватывающие гимны! С артворком легендарного Томаса Холма (Mercyful Fate, King Diamond), WOLF знают, как правильно подать продукт, после выпущенного в прошлом году альбома «Feeding The Machine». «Shadowland» будет выпущен на 180-граммовом черногм виниле с постером, а также в лимитированном издании на CD в диджипаке. Все форматы содержат бонус-трек!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Wolf - Shadowland (0194399859414) виниловая пластинка - купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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