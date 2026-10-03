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The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка

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The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - фото 1
The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - фото 2
The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - фото 3
The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - фото 4
The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dead Weather
Альбом (сингл)
Horehound
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - фото 1
  • The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - фото 2
  • The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - фото 3
  • The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - фото 4
  • The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588058110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dead Weather
Альбом (сингл)
Horehound
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
60 Feet Tall, Hang You From The Heavens, I Cut Like A Buffalo, So Far From Your Weapon, Treat Me Like Your Mother, Rocking Horse, Pony, Bone House, 3 Birds, No Hassle Night, Will There Be Enough Waterx
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 60 Feet Tall, Hang You From The Heavens, I Cut Like A Buffalo, So Far From Your Weapon, Treat Me Like Your Mother, Rocking Horse, Pony, Bone House, 3 Birds, No Hassle Night, Will There Be Enough Waterx

Отзывы о товаре The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588058110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dead Weather
Альбом (сингл)
Horehound
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
60 Feet Tall, Hang You From The Heavens, I Cut Like A Buffalo, So Far From Your Weapon, Treat Me Like Your Mother, Rocking Horse, Pony, Bone House, 3 Birds, No Hassle Night, Will There Be Enough Waterx
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 60 Feet Tall, Hang You From The Heavens, I Cut Like A Buffalo, So Far From Your Weapon, Treat Me Like Your Mother, Rocking Horse, Pony, Bone House, 3 Birds, No Hassle Night, Will There Be Enough Waterx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Dead Weather - Horehound (0196588058110) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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