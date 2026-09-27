Описание товара Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка

Альбом «Houses» знаменитой норвежской джазовой певицы Силье Нергор.. «Houses» - это сборник песен о межличностных отношениях в особые времена. В каждой песне джазовая певица и автор песен Силье Нергор описывает (не) повседневные проблемы, с которыми ее друзья, соседи и родственники сталкивались во время пандемии Covid-19 сидя в своих домах. В своих песнях Силье с большим сочувствием отображает их надежды и мечты, воспоминания о некогда любимых людях и такие чувства, как одиночество и тоска. Она говорит: «Я начала очищать голову во время ежедневных прогулок по моему району в течение долгих дней, проведенных в собственном доме. Во время этих прогулок мне стало совершенно очевидно, что все остальные тоже застряли внутри своих стен. Я начал фантазировать о том, какие истории происходили за этими стенами. Эти фантазии переросли в песни и сформировали концепцию моего нового альбома «Houses». Каждая песня - это история о жизни людей в их домах». На альбоме Нергор собрала одних из лучших джазовых музыкантов Европы и мира! Хельге Лейн (фортепиано), Бугге Вессельтофт (клавишные) или Хакон Корнстад (саксофон) - все они входят в ее сессионную группу. Среди специальных гостей - американский джазовый певец Курт Эллинг или скрипач Адам Балдых. Обладатель Грэмми Винс Мендоса, среди прочих, создал аранжировки для струнных инструментов, записанные Norwegian Broad Orchestra и Budapest Art Orchestra. Мендоса и Силье Нергор уже сотрудничали в аранжировке песни «A Thousand True Stories», которая принесла Винсу Мендосе премию Грэмми в 2011 году.