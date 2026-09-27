Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Waters, Roger, Kaos Fm 1987 (8717662586194) виниловая пластинка
KAOS FM 1987 - концертная программа Роджера Уотерса на арене Colisee de Quebec (известной как Colisee Pepsi) в Квебеке, Канада, 7 ноября 1987 года. В трек-листе были как композиции Radio K.A.O.S. (1987), так и старые хиты Pink Floyd. Радиозапись. Концертный бутлег. Издание на чёрном виниле. У конверта есть залом правого верхнего угла ( См.фото.). Роджер Уотерс родился в 1943 году в Великобритании. Роджер стал основателем группы Pink Floyd, а после ухода из нее Syd Barrett и ее лидером. В 1985 году Waters покинул группы и начал судебное разбирательство с оставшимися музыкантами, которое закончилось в 1987 году. В следующий раз музыканты собрались вместе только в 2005 году в рамках концерта Live 8 и это стало первым появлением Роджера Уотерса с Pink Floyd за 24 года.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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