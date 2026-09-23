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Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка

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Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка - фото 1
Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка - фото 2
Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка - фото 3
Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marcin Wasilewski
Альбом (сингл)
En Attendant
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка - фото 1
  • Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка - фото 2
  • Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка - фото 3
  • Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602438100118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marcin Wasilewski
Альбом (сингл)
En Attendant
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
In Motion, Part I, Variation 25, Vashkar, In Motion, Part II, Glimmer Of Hope, Riders On The Storm, In Motion, Part III
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка

Альбом польского джазового коллектива Marcin Wasilewski Trio.. «В сегодняшней джазовой вселенной есть целая плеяда фортепианных трио, - отмечает BBC Music Magazine, - но немногие сияют так ярко, как Марцин Василевски». На своем седьмом альбоме для ECM многогранная польская группа освещает характерно широкий диапазон музыки. На «En attendant» коллективно созданные произведения соседствуют с податливым «Glimmer of Hope» Василевского, вневременным «Vashkar» Карлы Блей, гипнотическим «Riders On The Storm» The Doors и отрывком из вариаций Гольдберга Иоганна Себастьяна Баха. Отличительной чертой является текучесть, связанная с глубоким пониманием, которое стало возможным благодаря более чем четверти века совместной работы пианиста Василевского, басиста Куркевича и барабанщика Мискевича. Entendant был записан в Studios La Buissonne на юге Франции в августе 2019 года и спродюсирован Манфредом Айхером.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602438100118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marcin Wasilewski
Альбом (сингл)
En Attendant
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
In Motion, Part I, Variation 25, Vashkar, In Motion, Part II, Glimmer Of Hope, Riders On The Storm, In Motion, Part III
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом польского джазового коллектива Marcin Wasilewski Trio.. «В сегодняшней джазовой вселенной есть целая плеяда фортепианных трио, - отмечает BBC Music Magazine, - но немногие сияют так ярко, как Марцин Василевски». На своем седьмом альбоме для ECM многогранная польская группа освещает характерно широкий диапазон музыки. На «En attendant» коллективно созданные произведения соседствуют с податливым «Glimmer of Hope» Василевского, вневременным «Vashkar» Карлы Блей, гипнотическим «Riders On The Storm» The Doors и отрывком из вариаций Гольдберга Иоганна Себастьяна Баха. Отличительной чертой является текучесть, связанная с глубоким пониманием, которое стало возможным благодаря более чем четверти века совместной работы пианиста Василевского, басиста Куркевича и барабанщика Мискевича. Entendant был записан в Studios La Buissonne на юге Франции в августе 2019 года и спродюсирован Манфредом Айхером.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marcin Wasilewski - En Attendant (0602438100118) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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