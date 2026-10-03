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Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка

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Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 1
Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 2
Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 3
Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 4
Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 5
Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 6
Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 7
Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Начальник Камчатки
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 1
  • Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 2
  • Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 3
  • Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 4
  • Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 5
  • Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 6
  • Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 7
  • Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646985
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Характеристики

Бренд
BOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BOM
Barcode
[4640001404498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Начальник Камчатки
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Последний Герой, Каждую Ночь, Транквилизатор, Сюжет, Гость, Камчатка, Троллейбус, Растопите Снег, Дождь Для Нас, Хочу Быть С Тобой, Генерал, Прогулка Романтика
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Коллекция Кино На Виниле
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка

Третья работа группы «Кино» — «Начальник Камчатки» — вышла в 1984 году и сильно отличается от всего творчества музыкантов. Цой, под влиянием Гребенщикова, решил попробовать себя в стиле «новых романтиков» и отойти от камерно-барочной акустики своих ранних творений. Вот как сам музыкант отозвался об этой пластинке: «Альбом „Начальник Камчатки“ был электрическим и несколько экспериментальным в области звука и формы… с точки зрения эксперимента, это выглядело интересно». Альбом включен в книгу «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира. Самая популярная рок-группа Советского Союза — «Кино», была основана в 1982 году Алексеем Рыбиным и Виктором Цоем. Последний стал автором почти всей музыки и всех текстов на протяжении существования коллектива, который прекратил свою деятельность в 1990 году после смерти лидера. Группа «Кино» действительно стала легендарной — о ней знает каждый человек на постсоветском пространстве, её композиции звучат в фильмах, сериалах и перепеваются другими коллективами. Во многих городах имеется «стена Цоя», у которой собираются поклонники группы.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BOM
Barcode
[4640001404498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Начальник Камчатки
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Последний Герой, Каждую Ночь, Транквилизатор, Сюжет, Гость, Камчатка, Троллейбус, Растопите Снег, Дождь Для Нас, Хочу Быть С Тобой, Генерал, Прогулка Романтика
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Коллекция Кино На Виниле
Страна производитель
Россия
Описание
Третья работа группы «Кино» — «Начальник Камчатки» — вышла в 1984 году и сильно отличается от всего творчества музыкантов. Цой, под влиянием Гребенщикова, решил попробовать себя в стиле «новых романтиков» и отойти от камерно-барочной акустики своих ранних творений. Вот как сам музыкант отозвался об этой пластинке: «Альбом „Начальник Камчатки“ был электрическим и несколько экспериментальным в области звука и формы… с точки зрения эксперимента, это выглядело интересно». Альбом включен в книгу «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира. Самая популярная рок-группа Советского Союза — «Кино», была основана в 1982 году Алексеем Рыбиным и Виктором Цоем. Последний стал автором почти всей музыки и всех текстов на протяжении существования коллектива, который прекратил свою деятельность в 1990 году после смерти лидера. Группа «Кино» действительно стала легендарной — о ней знает каждый человек на постсоветском пространстве, её композиции звучат в фильмах, сериалах и перепеваются другими коллективами. Во многих городах имеется «стена Цоя», у которой собираются поклонники группы.


Теги товара: Русский рок
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