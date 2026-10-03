Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка
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Описание товара Кино – Начальник Камчатки (4640001404498) виниловая пластинка
Третья работа группы «Кино» — «Начальник Камчатки» — вышла в 1984 году и сильно отличается от всего творчества музыкантов. Цой, под влиянием Гребенщикова, решил попробовать себя в стиле «новых романтиков» и отойти от камерно-барочной акустики своих ранних творений. Вот как сам музыкант отозвался об этой пластинке: «Альбом „Начальник Камчатки“ был электрическим и несколько экспериментальным в области звука и формы… с точки зрения эксперимента, это выглядело интересно». Альбом включен в книгу «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира. Самая популярная рок-группа Советского Союза — «Кино», была основана в 1982 году Алексеем Рыбиным и Виктором Цоем. Последний стал автором почти всей музыки и всех текстов на протяжении существования коллектива, который прекратил свою деятельность в 1990 году после смерти лидера. Группа «Кино» действительно стала легендарной — о ней знает каждый человек на постсоветском пространстве, её композиции звучат в фильмах, сериалах и перепеваются другими коллективами. Во многих городах имеется «стена Цоя», у которой собираются поклонники группы.
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Теги товара: Русский рок
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Теги товара: Русский рок
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