Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Цвет
белый
Число скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646095
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Количество температурных режимов
нет
Реверс
да
Число скоростей
1
Количество шнеков
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х15
Вес, кг.
1.6
Описание товара Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151
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Бренд
Тип товара
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Количество температурных режимов
нет
Реверс
да
Число скоростей
1
Количество шнеков
1
Страна производитель
Китай
Шнековая соковыжималка Kitfort КТ-1151
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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