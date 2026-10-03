Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП LFA FB12-12 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП LFA FB12-12

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП LFA FB12-12 - фото 1
Батарея для ИБП LFA FB12-12 - фото 2
Батарея для ИБП LFA FB12-12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП LFA FB12-12 - фото 1
  • Батарея для ИБП LFA FB12-12 - фото 2
  • Батарея для ИБП LFA FB12-12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644587
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LFA
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х11
Вес, кг.
12

Описание товара Батарея для ИБП LFA FB12-12

Аккумуляторная батарея LFA FB12-12 + A-LFA необслуживаемая (выполненная по AGM–технологии) общего применения, имеет небольшие массогабаритные показатели, способна работать в циклическом режиме, герметизирована, работоспособна в любом положении, безопасна в эксплуатации, имеет низкий уровень саморазряда, высоконадежна. Предназначена для обеспечения резервным питанием системы охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Параметры аккумулятора: Клеммы – F1 (FASTON 4.75 мм) Внутреннее сопротивление – 15 мОм Максимальный ток заряда – 3.6 A Материал корпуса – ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) Диапазон рабочих температур – разряд: -40?С ~ 60?С, заряд: -20?С ~ 60?С, хранение: -40?С ~ 60?С

Отзывы о товаре Батарея для ИБП LFA FB12-12




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LFA
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея LFA FB12-12 + A-LFA необслуживаемая (выполненная по AGM–технологии) общего применения, имеет небольшие массогабаритные показатели, способна работать в циклическом режиме, герметизирована, работоспособна в любом положении, безопасна в эксплуатации, имеет низкий уровень саморазряда, высоконадежна. Предназначена для обеспечения резервным питанием системы охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Параметры аккумулятора: Клеммы – F1 (FASTON 4.75 мм) Внутреннее сопротивление – 15 мОм Максимальный ток заряда – 3.6 A Материал корпуса – ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) Диапазон рабочих температур – разряд: -40?С ~ 60?С, заряд: -20?С ~ 60?С, хранение: -40?С ~ 60?С
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП LFA FB12-12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...