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Пароочиститель Kitfort КТ-9139 купить с доставкой в Москве
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Пароочиститель Kitfort КТ-9139

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Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 6
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 7
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 8
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 9
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 10
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 11
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 12
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 13
Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 6
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 7
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 8
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 9
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 10
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 11
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 12
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 13
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
2 100 руб.  2 340 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644308
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пароочиститель Kitfort КТ-9139
2 100 руб. -10%
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.3
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Время непрерывной работы
8 мин
Длина сетевого шнура
2
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
35
Максимальное давление пара, бар
1.5
Материал корпуса
металл/пластик
Минимальное давление пара, бар
0.5
Мощность, Вт
1550
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
блокиратор
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
0.3
Серия
Kitfort КТ-9139
Щетки насадки
струйная, круглая, ворсовая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
7

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9139

Пароочиститель Kitfort — это современное и компактное решение для эффективной уборки вашего дома. Этот мощный ручной пароочиститель весом всего 1,3 кг позволяет быстро и легко справляться с различными загрязнениями. С мощностью 1550 Вт и вместительным бойлером объемом 0,3 литра, он разогревается всего за 0,5 минуты, что обеспечивает быструю готовность к работе. Устройство оснащено функцией регулировки подачи пара, что позволяет гибко настраивать интенсивность уборки в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Максимальная подача пара составляет до 35 г/мин, а давление пара может достигать 1,5 бар, что позволяет эффективно удалять даже самые стойкие пятна и загрязнения. При необходимости можно снизить минимальное давление до 0,5 бар для более деликатных поверхностей. Пароочиститель имеет 2-метровый сетевой шнур, что делает его удобным в использовании и позволяет без труда достичь всех уголков вашего дома. Бренд Kitfort известен своим качеством и надежностью, и этот пароочиститель не стал исключением, сочетая в себе высокую производительность и эргономичный дизайн.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9139

Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Лана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорош только как парогенератор, как пароочиститель полная хрень!
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Мощная струя пара. Да ещё и насадки в придачу. Брала для уборки на кухне и для мягкой мебели. Очень понравился . Со своей задачей справился на все 100.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Я ещё не совсем поняла как им пользоваться. пар выходит,но кросовки не почистил. попробую на плитке,дополню отзывы.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Дарья М.

Достоинства:


Комментарий:
Недавно приобрел пароочиститель Kitfort и хочу поделиться своими впечатлениями. Первое, что приятно удивило — это мощность пара и эффективность очистки поверхностей. Пар действительно справляется с загрязнениями быстро и качественно, причем делает это экологически чистым способом, без использования бытовой химии. Модель оснащена удобной ручкой и колесиками, благодаря чему устройство легко перемещать по квартире. Бак для воды вместительный, одной заправки хватает надолго, особенно если очищаются небольшие площади. Приятно радует наличие различных насадок, позволяющих чистить практически любые поверхности — кафель, окна, мебель, сантехнику. Несмотря на мощь, аппарат достаточно тихий, не раздражает шумом во время уборки. Одним словом, отличный помощник в поддержании чистоты дома, советую приобрести каждому, кто заботится о своем здоровье и уюте Ещё в подарок положили магнитик
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересная вещица, жене понравилась. Хороший напор пара, дует классно. Насадок не много, но для каждой найдется применение. В общем покупкой довольны!
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Виталий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал теще в подарок. Сфотать забыл, но она осталась довольна. Суперспособностей не ждите. Отпаривает хорошо вещи и поверхности.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
ожидала большего,как пишут другие в отзывах,такого эффекта у меня нет,
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер вещь. По размеру и весу как утюг, удобно с ним залезать к труднодоступным местам. Хорошо убрал плесень в ванной, очистил швы и плитку. Смесители после него как новые.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Ольга Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пароочиститель! Небольшой, а главное многофункциональный! То что я так давно хотела. С ним без труда отмыла жирные капли на плитке за рабочей поверхностью на кухне, подоконники, окна, решетку в газовой плите конечно застарелый твердый налет не расщепил, плиту отмывает супер. Одно удовольствие стало мыть огромные зеркала и окна
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Ok

Достоинства:


Комментарий:
Нагревается быстро. Резервуар для воды прозрачный, видно сколько осталось, легко отсоединять и наполнить водой. 3 в одном: очиститель, отпариватель и дезинфектор, очень функиональный и удобный. Есть различные насадки для разных целей. С загрязнениями справляется. Лёгкий, удобный и хороший помощник.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Первый раз пользуюсь данным устройством и первое впечатление осталось хорошим. Сразу как забрал товар, решил его попробовать в ванной, почистить межплиточные швы на кафеле. Давление пара отличное, я даже сначала испугался, что замазка из швов повылетает, но всё прошло глалко. Результат на лицо, никакой химии, швы из коричневых соазу стали белыми. Буду пробовать и дальше наводить дома порядок с таким хорошим помощником.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Искала небольшой лёгкий пароочиститель без шланга с узким соплом, данная модель подошла мне по конструкции и функционалу. Пар подаётся мощный, \"вскрывает\" загрязнения, прохожу за ним сухой тряпкой, поверхность остаётся чистой. Шнур достаточно длинный, резервуар снимается/одевается легко. В комплекте есть насадка для отпаривания одежды и насадка-щёточка, чтобы почистить сильно загрязнённые места. Насадку-щёточку для стойких загрязнений купила дополнительно ещё одну. Покупками довольна.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Крайне удивлен, да насадок маловато, но он реально парит очень даже бодро, конечно не удалишь им древние засохшие наслоения, это не Керхер конечно.Но за свою сумму более чем достаточно! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший попадается с браком нужно сразу проверить
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Оксана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на твердую 4. Доставили в целости и в полном комплекте . Упаковка немного порвана. А вобщем- рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
Либо это мне какой-то не такой попался, либо он в принципе не такой классный, как говорят. Пар еле тëплый даже через несколько минут нагревания, после отпускания кнопки подачи сам по себе пар идëт струëй ещë минуту почти и + перманентно выпускает небольшой парок.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Татьяна О.

Достоинства:


Комментарий:
Пароочиститель - бомба. Очищает все масляные, застарелые пятна. Ни раз покупаем продукцию этой фирмы. Ни раз не подводила. Советуем!
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал первый, раз пришёл с браком, гудел но пар не выдавал, заказал другой это пока работает
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Пароочиститель супер!Я очень довольна! Хотелось невозможного)) Чтобы за минимальную сумму и в минимальных габаритах( что тоже очень важно!) было всё- и очиститель, и отпариватель , и дезинфектор . Мечты сбываются! Я очень довольна! Мощность отличная для такого малыша!Спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
Пароочиститель этот первый в моей жизни . Напор пара идёт волнами . То сильнее , то слабее. Нагрев очень быстрый . Работа понятна интуитивно . Легко наполнять резервуар водой. Он прозрачный внутри и все хорошо видно : сколько осталось воды и до какого уровня его заполнять
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Павлова Л.

Достоинства:


Комментарий:
Только доставку могу пока оценить. Быстро, упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё целое, упаковано хорошо, доставка во время. Ещё не использовала по назначению



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Бойлер, л
0.3
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Время непрерывной работы
8 мин
Длина сетевого шнура
2
Дополнительный цвет
черный
Максимальная подача пара, г/мин
35
Максимальное давление пара, бар
1.5
Материал корпуса
металл/пластик
Минимальное давление пара, бар
0.5
Развернуть
Мощность, Вт
1550
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
блокиратор
Регулировка подачи пара
да
Резервуар для воды, л
0.3
Серия
Kitfort КТ-9139
Щетки насадки
струйная, круглая, ворсовая
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель Kitfort — это современное и компактное решение для эффективной уборки вашего дома. Этот мощный ручной пароочиститель весом всего 1,3 кг позволяет быстро и легко справляться с различными загрязнениями. С мощностью 1550 Вт и вместительным бойлером объемом 0,3 литра, он разогревается всего за 0,5 минуты, что обеспечивает быструю готовность к работе. Устройство оснащено функцией регулировки подачи пара, что позволяет гибко настраивать интенсивность уборки в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Максимальная подача пара составляет до 35 г/мин, а давление пара может достигать 1,5 бар, что позволяет эффективно удалять даже самые стойкие пятна и загрязнения. При необходимости можно снизить минимальное давление до 0,5 бар для более деликатных поверхностей. Пароочиститель имеет 2-метровый сетевой шнур, что делает его удобным в использовании и позволяет без труда достичь всех уголков вашего дома. Бренд Kitfort известен своим качеством и надежностью, и этот пароочиститель не стал исключением, сочетая в себе высокую производительность и эргономичный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Лана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорош только как парогенератор, как пароочиститель полная хрень!
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Мощная струя пара. Да ещё и насадки в придачу. Брала для уборки на кухне и для мягкой мебели. Очень понравился . Со своей задачей справился на все 100.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Ольга Е.

Достоинства:


Комментарий:
Я ещё не совсем поняла как им пользоваться. пар выходит,но кросовки не почистил. попробую на плитке,дополню отзывы.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Дарья М.

Достоинства:


Комментарий:
Недавно приобрел пароочиститель Kitfort и хочу поделиться своими впечатлениями. Первое, что приятно удивило — это мощность пара и эффективность очистки поверхностей. Пар действительно справляется с загрязнениями быстро и качественно, причем делает это экологически чистым способом, без использования бытовой химии. Модель оснащена удобной ручкой и колесиками, благодаря чему устройство легко перемещать по квартире. Бак для воды вместительный, одной заправки хватает надолго, особенно если очищаются небольшие площади. Приятно радует наличие различных насадок, позволяющих чистить практически любые поверхности — кафель, окна, мебель, сантехнику. Несмотря на мощь, аппарат достаточно тихий, не раздражает шумом во время уборки. Одним словом, отличный помощник в поддержании чистоты дома, советую приобрести каждому, кто заботится о своем здоровье и уюте Ещё в подарок положили магнитик
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересная вещица, жене понравилась. Хороший напор пара, дует классно. Насадок не много, но для каждой найдется применение. В общем покупкой довольны!
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Виталий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал теще в подарок. Сфотать забыл, но она осталась довольна. Суперспособностей не ждите. Отпаривает хорошо вещи и поверхности.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
ожидала большего,как пишут другие в отзывах,такого эффекта у меня нет,
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер вещь. По размеру и весу как утюг, удобно с ним залезать к труднодоступным местам. Хорошо убрал плесень в ванной, очистил швы и плитку. Смесители после него как новые.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Ольга Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пароочиститель! Небольшой, а главное многофункциональный! То что я так давно хотела. С ним без труда отмыла жирные капли на плитке за рабочей поверхностью на кухне, подоконники, окна, решетку в газовой плите конечно застарелый твердый налет не расщепил, плиту отмывает супер. Одно удовольствие стало мыть огромные зеркала и окна
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Ok

Достоинства:


Комментарий:
Нагревается быстро. Резервуар для воды прозрачный, видно сколько осталось, легко отсоединять и наполнить водой. 3 в одном: очиститель, отпариватель и дезинфектор, очень функиональный и удобный. Есть различные насадки для разных целей. С загрязнениями справляется. Лёгкий, удобный и хороший помощник.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Первый раз пользуюсь данным устройством и первое впечатление осталось хорошим. Сразу как забрал товар, решил его попробовать в ванной, почистить межплиточные швы на кафеле. Давление пара отличное, я даже сначала испугался, что замазка из швов повылетает, но всё прошло глалко. Результат на лицо, никакой химии, швы из коричневых соазу стали белыми. Буду пробовать и дальше наводить дома порядок с таким хорошим помощником.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Искала небольшой лёгкий пароочиститель без шланга с узким соплом, данная модель подошла мне по конструкции и функционалу. Пар подаётся мощный, \"вскрывает\" загрязнения, прохожу за ним сухой тряпкой, поверхность остаётся чистой. Шнур достаточно длинный, резервуар снимается/одевается легко. В комплекте есть насадка для отпаривания одежды и насадка-щёточка, чтобы почистить сильно загрязнённые места. Насадку-щёточку для стойких загрязнений купила дополнительно ещё одну. Покупками довольна.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Крайне удивлен, да насадок маловато, но он реально парит очень даже бодро, конечно не удалишь им древние засохшие наслоения, это не Керхер конечно.Но за свою сумму более чем достаточно! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший попадается с браком нужно сразу проверить
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Оксана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на твердую 4. Доставили в целости и в полном комплекте . Упаковка немного порвана. А вобщем- рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
Либо это мне какой-то не такой попался, либо он в принципе не такой классный, как говорят. Пар еле тëплый даже через несколько минут нагревания, после отпускания кнопки подачи сам по себе пар идëт струëй ещë минуту почти и + перманентно выпускает небольшой парок.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Татьяна О.

Достоинства:


Комментарий:
Пароочиститель - бомба. Очищает все масляные, застарелые пятна. Ни раз покупаем продукцию этой фирмы. Ни раз не подводила. Советуем!
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал первый, раз пришёл с браком, гудел но пар не выдавал, заказал другой это пока работает
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Пароочиститель супер!Я очень довольна! Хотелось невозможного)) Чтобы за минимальную сумму и в минимальных габаритах( что тоже очень важно!) было всё- и очиститель, и отпариватель , и дезинфектор . Мечты сбываются! Я очень довольна! Мощность отличная для такого малыша!Спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
Пароочиститель этот первый в моей жизни . Напор пара идёт волнами . То сильнее , то слабее. Нагрев очень быстрый . Работа понятна интуитивно . Легко наполнять резервуар водой. Он прозрачный внутри и все хорошо видно : сколько осталось воды и до какого уровня его заполнять
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Павлова Л.

Достоинства:


Комментарий:
Только доставку могу пока оценить. Быстро, упаковка целая.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2024
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё целое, упаковано хорошо, доставка во время. Ещё не использовала по назначению


Пароочиститель Kitfort КТ-9139 - этот товар вы можете купить по цене 2100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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