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Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый купить с доставкой в Москве
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Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый

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Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 6
Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 7
Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 8
Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 9
Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 6
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 7
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 8
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 9
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 523921
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Размеры в упаковке, см
48х34х33
Вес, кг.
4.2

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый

Многофункциональный аппарат, способный заменить дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Область применения: полы, стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности, СВЧ печи, духов

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9104-1 черно-фиолетовый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочиститель
Описание
Многофункциональный аппарат, способный заменить дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Область применения: полы, стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности, СВЧ печи, духов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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