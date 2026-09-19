Пароочиститель ручной Bort BDR-2800-RR 93410969
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочиститель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464046
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х27х20
Вес, кг.
3.2
Описание товара Пароочиститель ручной Bort BDR-2800-RR 93410969
Пароочиститель ручной Bort BDR-2800-RR 93410969 выполнен в прочном и легком корпусе, обладает хорошей устойчивостью к внешним механическим повреждениям. Устройство поможет быстро справиться с грязью, пылью и различными микробами не только в домашних условиях, но также и в офисе. Удобный в использовании пароочиститель ручной BORT BDR-2800-RR обладает мощностью 1300 Вт. При этом его производительность пара в 35 г/мин позволяет отпаривать одежду или шторы при необходимости. Благодаря специальному соплу и нескольким типам насадок обеспечивается максимальная эффективность при эксплуатации.
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Пароочиститель ручной Bort BDR-2800-RR 93410969 выполнен в прочном и легком корпусе, обладает хорошей устойчивостью к внешним механическим повреждениям. Устройство поможет быстро справиться с грязью, пылью и различными микробами не только в домашних условиях, но также и в офисе. Удобный в использовании пароочиститель ручной BORT BDR-2800-RR обладает мощностью 1300 Вт. При этом его производительность пара в 35 г/мин позволяет отпаривать одежду или шторы при необходимости. Благодаря специальному соплу и нескольким типам насадок обеспечивается максимальная эффективность при эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Пароочиститель ручной Bort BDR-2800-RR 93410969 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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