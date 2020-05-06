Пароочиститель Kitfort КТ-917

Ольга



Хорошо очищает грязь, жир, чистит ковер от волос и шерсти, можно использовать как паровая швабра, много насадок, мытье зеркал и окон, отпариватель для одежды.Неудобно и непонятно как выливать воду из бака, после окончания. И то, что никак не посмотреть уровень воды. Хотелось бы еще автоматическую намотку для шнура питания. Въевшаяся грязь на диване увы, не смог взять, но все равно.. стал чище.Отличный пароочиститель. Долго выбирала по цене, качеству, функционалу и не ошиблась, выбрав именно эту модель. Ковер чистит на ура, отлично собирает шерсть и волосы, у кого кошки- незаменимая вещь. После пылесоса волосы не все собираются на щетку и много еще остается, пароочиститель их собрал все под чистую, ковер как после химчистки, стал чистый. Отлично справляется с грязью и жиром на плитке и кафеле, на кухонном фартуке. В духовке и микроволновке нужно немного больше времени и усилий, чтобы отошел весь жир. Швы между плитками от грязи чистит тоже хорошо. Понравилось, что в комплекте много насадок и их удобно хранить в отсеке, специально созданного для этого в пароочистителе. Зато в принципе большой бак для воды 1,5 литра, мне хватило на ковры, диван, ванну и кухню, да еще полы помыть. Помыть полы теперь не составит труда, сначала все крошки собрать пылесосом и пройтись паровой шваброй, всё! Полы чистые и не нужны больше эти тряпки с ведрами воды.