Пароочиститель Bort BDR-1500-RR
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Характеристики
Описание товара Пароочиститель Bort BDR-1500-RR
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR — ручной бытовой прибор, применение которому найдется в любом частном доме и квартире. С его помощью эффективность уборки увеличивается в несколько раз. Он исключает использование средств бытовой химии, но при этом прекрасно очищает, обеззараживает и обезжиривает любые поверхности. Компактное устройство весит 1,8 кг и имеет шнур питания длиной 2,7 метров. Благодаря этому, осуществляется качественная уборка в труднодоступных местах. Мощный нагреватель в 1 500 Вт обеспечивает постоянное давление подачи пара в 3 бара. Этого достаточно для чистки и дезинфекции сантехники, кафельной плитки, обработки мягкой мебели. Температура струи пара — 133°С, такого значения она достигает всего за 1 секунду. Пароочиститель может работать непрерывно в течение продолжительного времени, так как воду добавлять можно в любой момент. Для этого нужно просто зафиксировать кнопку «ПУСК» во включенном состоянии. Комплектация этой модели предусматривает необходимое количество щеток и насадок для разных типов уборки.
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