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Пароочиститель Bort BDR-1500-RR купить с доставкой в Москве
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Пароочиститель Bort BDR-1500-RR

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Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 1
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 2
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 3
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 4
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 5
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 6
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 7
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 8
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 9
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 10
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 11
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 12
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 13
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 1
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 2
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 3
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 4
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 5
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 6
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 7
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 8
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 9
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 10
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 11
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 12
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 13
  • Пароочиститель Bort BDR-1500-RR - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 330117
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Пароочистители
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х38х17
Вес, кг.
3

Описание товара Пароочиститель Bort BDR-1500-RR

Пароочиститель Bort BDR-1500-RR — ручной бытовой прибор, применение которому найдется в любом частном доме и квартире. С его помощью эффективность уборки увеличивается в несколько раз. Он исключает использование средств бытовой химии, но при этом прекрасно очищает, обеззараживает и обезжиривает любые поверхности. Компактное устройство весит 1,8 кг и имеет шнур питания длиной 2,7 метров. Благодаря этому, осуществляется качественная уборка в труднодоступных местах. Мощный нагреватель в 1 500 Вт обеспечивает постоянное давление подачи пара в 3 бара. Этого достаточно для чистки и дезинфекции сантехники, кафельной плитки, обработки мягкой мебели. Температура струи пара — 133°С, такого значения она достигает всего за 1 секунду. Пароочиститель может работать непрерывно в течение продолжительного времени, так как воду добавлять можно в любой момент. Для этого нужно просто зафиксировать кнопку «ПУСК» во включенном состоянии. Комплектация этой модели предусматривает необходимое количество щеток и насадок для разных типов уборки.

Отзывы о товаре Пароочиститель Bort BDR-1500-RR




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Пароочистители
Страна производитель
Китай
Описание
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR — ручной бытовой прибор, применение которому найдется в любом частном доме и квартире. С его помощью эффективность уборки увеличивается в несколько раз. Он исключает использование средств бытовой химии, но при этом прекрасно очищает, обеззараживает и обезжиривает любые поверхности. Компактное устройство весит 1,8 кг и имеет шнур питания длиной 2,7 метров. Благодаря этому, осуществляется качественная уборка в труднодоступных местах. Мощный нагреватель в 1 500 Вт обеспечивает постоянное давление подачи пара в 3 бара. Этого достаточно для чистки и дезинфекции сантехники, кафельной плитки, обработки мягкой мебели. Температура струи пара — 133°С, такого значения она достигает всего за 1 секунду. Пароочиститель может работать непрерывно в течение продолжительного времени, так как воду добавлять можно в любой момент. Для этого нужно просто зафиксировать кнопку «ПУСК» во включенном состоянии. Комплектация этой модели предусматривает необходимое количество щеток и насадок для разных типов уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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