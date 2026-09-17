Пароочиститель Kitfort КТ-918-2 серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 178432
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
0.2
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
3
Длина парового шланга
0.7
Длина сетевого шнура
5
Максимальное давление пара, бар
3
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
серый
Прочее
съемный паровой шланг
Регулировка подачи пара
нет
Резервуар для воды, л
0.2
Функции и особенности
съёмный паровой шланг/ индикаторы питания и готовности к работе/ предохранительный клапан
Щетки и насадки
насадка для отпаривания/ струйная насадка/ угловая насадка/ круглая ворсовая щетка/ плоская ворсовая щетка/ круглая латунная щетка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х22
Вес, кг.
2.3
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-918-2 серый
Ручной многофункциональный аппарат, способный заменить дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Область применения: полы, стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, сантехника для кухни и ванной, СВЧ печи, духовые шкафы, автомобили, мотоциклы и велосипеды. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
0.2
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
3
Длина парового шланга
0.7
Длина сетевого шнура
5
Максимальное давление пара, бар
3
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
серый
Развернуть
Прочее
съемный паровой шланг
Регулировка подачи пара
нет
Резервуар для воды, л
0.2
Функции и особенности
съёмный паровой шланг/ индикаторы питания и готовности к работе/ предохранительный клапан
Щетки и насадки
насадка для отпаривания/ струйная насадка/ угловая насадка/ круглая ворсовая щетка/ плоская ворсовая щетка/ круглая латунная щетка
Страна производитель
Китай
Ручной многофункциональный аппарат, способный заменить дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель для тканей. Область применения: полы, стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, сантехника для кухни и ванной, СВЧ печи, духовые шкафы, автомобили, мотоциклы и велосипеды. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Пароочиститель Kitfort КТ-918-2 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-918-2 серый