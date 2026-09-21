Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый
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Характеристики
Тип товара
Пароочистители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708977
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
0.3
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
5
Время непрерывной работы
10 мин
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
2.9
Дополнительный цвет
фиолетовый
Максимальная подача пара, г/мин
25
Максимальное давление пара, бар
3
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор включения
Регулировка подачи пара
нет
Резервуар для воды, л
0.3
Серия
КТ-9109-1
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
очищает поверхности и убирает полы и поверхности как внутри дома, так и снаружи, глажка белья
Щетки и насадки
струйная насадка, угловая насадка, круглая ворсовая щетка, круглая латунная щетка, овальная насадка
Щетки насадки
насадка-щетка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х20
Вес, кг.
2.2
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый
Пароочиститель Kitfort КТ-9109 способен заменить дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Главное преимущество пароочистителя — прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
0.3
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
5
Время непрерывной работы
10 мин
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
2.9
Дополнительный цвет
фиолетовый
Максимальная подача пара, г/мин
25
Максимальное давление пара, бар
3
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Мощность, Вт
1000
Намотка сетевого шнура
ручная
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор включения
Регулировка подачи пара
нет
Резервуар для воды, л
0.3
Серия
КТ-9109-1
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
очищает поверхности и убирает полы и поверхности как внутри дома, так и снаружи, глажка белья
Щетки и насадки
струйная насадка, угловая насадка, круглая ворсовая щетка, круглая латунная щетка, овальная насадка
Щетки насадки
насадка-щетка
Страна производитель
Китай
Пароочиститель Kitfort КТ-9109 способен заменить дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Главное преимущество пароочистителя — прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Пароочиститель Kitfort КТ-9109-1 бело-фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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