Паровая швабра Kitfort КТ-1053
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.36
Максимальная подача пара, г/мин
35
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
верхняя удлинительная трубка с двумя уплотнительными кольцами на паро- вом сопле, нижняя удлинительная трубка с двумя уплотнительными кольцами на паро- вом сопле , напольная щетка, крышка резервуара для моющего средства с уплотнительным кольцом , тряпка для пола 2 шт., рамка для ковра, насадка для отпаривания с резиновым скребком , тряпка для отпаривания , плоская нейлоновая щетка, малая круглая нейлоновая щетка , большая круглая нейлоновая щетка , скребок , угловая насадка, струйная насадка с д
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644302
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.36
Дополнительный цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Регулировка подачи пара
да
Серия
КТ-1053
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.36
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
35
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.7
Резервуар для моющего средства, л
0.18
Время непрерывной работы, мин
25
Щетки и насадки
верхняя удлинительная трубка с двумя уплотнительными кольцами на паро- вом сопле, нижняя удлинительная трубка с двумя уплотнительными кольцами на паро- вом сопле , напольная щетка, крышка резервуара для моющего средства с уплотнительным кольцом , тряпка для пола 2 шт., рамка для ковра, насадка для отпаривания с резиновым скребком , тряпка для отпаривания , плоская нейлоновая щетка, малая круглая нейлоновая щетка , большая круглая нейлоновая щетка , скребок , угловая насадка, струйная насадка с д
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х28х17
Вес, кг.
3.3
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1053
Паровая швабра «2 в 1» КТ-1053 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Паровая швабра очистит раковину и плиту на кухне, зеркала и мебель без каких-либо химических средств, исключительно паром. Паровая швабра КТ-1053 оснащена съемным резервуаром для воды емкостью 360 мл, что позволяет производить непрерывную уборку от 10 до 24 минут в зависимости от выбранного уровня подачи пара.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.36
Дополнительный цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Регулировка подачи пара
да
Серия
КТ-1053
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.36
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальная подача пара, г/мин
35
Развернуть
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.7
Резервуар для моющего средства, л
0.18
Время непрерывной работы, мин
25
Щетки и насадки
верхняя удлинительная трубка с двумя уплотнительными кольцами на паро- вом сопле, нижняя удлинительная трубка с двумя уплотнительными кольцами на паро- вом сопле , напольная щетка, крышка резервуара для моющего средства с уплотнительным кольцом , тряпка для пола 2 шт., рамка для ковра, насадка для отпаривания с резиновым скребком , тряпка для отпаривания , плоская нейлоновая щетка, малая круглая нейлоновая щетка , большая круглая нейлоновая щетка , скребок , угловая насадка, струйная насадка с д
Страна производитель
Китай
Паровая швабра «2 в 1» КТ-1053 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Паровая швабра очистит раковину и плиту на кухне, зеркала и мебель без каких-либо химических средств, исключительно паром. Паровая швабра КТ-1053 оснащена съемным резервуаром для воды емкостью 360 мл, что позволяет производить непрерывную уборку от 10 до 24 минут в зависимости от выбранного уровня подачи пара.
Паровая швабра Kitfort КТ-1053 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1053