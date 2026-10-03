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Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC)

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Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) - фото 1
Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) - фото 2
Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) - фото 3
Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) - фото 4
Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643773
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
5
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200-4800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х22
Вес, кг.
7.32

Описание товара Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC)

Материнская плата ASUS Pro H610T-CSM создана для профессионалов. Она выполнена на зеленом текстолите в форм-факторе Mini-ITX и отличается компактными размерами 170x170 мм. В конфигурацию платы входят 2 слота SO-DIMM под установку оперативной памяти, 1 разъем M.2 и 2 слота SATA для устройств хранения информации. Плата оборудована сетевым коннектором со скоростью 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. С помощью разъемов USB, HDMI, DisplayPort можно организовать подключение различных устройств. ПО ASUS Control Center позволяет осуществлять мониторинг и настройку параметров работы. Надежные компоненты серии Pro гарантируют стабильность и безотказность платы ASUS Pro H610T-CSM.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO H610T-CSM (90MB1G60-M0EAYC)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
5
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Развернуть
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200-4800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Слотов PCI
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS Pro H610T-CSM создана для профессионалов. Она выполнена на зеленом текстолите в форм-факторе Mini-ITX и отличается компактными размерами 170x170 мм. В конфигурацию платы входят 2 слота SO-DIMM под установку оперативной памяти, 1 разъем M.2 и 2 слота SATA для устройств хранения информации. Плата оборудована сетевым коннектором со скоростью 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. С помощью разъемов USB, HDMI, DisplayPort можно организовать подключение различных устройств. ПО ASUS Control Center позволяет осуществлять мониторинг и настройку параметров работы. Надежные компоненты серии Pro гарантируют стабильность и безотказность платы ASUS Pro H610T-CSM.


Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


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