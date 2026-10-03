Мат Electrolux EPM 2-150-1,5 (комплект теплого пола)
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Характеристики
Описание товара Мат Electrolux EPM 2-150-1,5 (комплект теплого пола)
Серия Pro Mat произведена на основе тончайшего двужильного кабеля, вплетенного в особо прочную текстильную сетку. Это наделяет его повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, предупреждает смятие матов во время хранения и перевозки – они хорошо ложатся и образуют идеально ровную поверхность. Преимущества: Поставляется в упаковках для площадей различного размера – от 0,5 м2 укладки до 12м2. Трехслойная изоляция жил нагревателя. Высокий класс пылевлагозащищенности IPX7. Обе жилы являются греющими. Рассчитаны на одностороннее подключение с напряжением в 220 В и 50 Гц. Соединительный кабель по длине составляет 2 метра. Удельная мощность серии 150 Вт на квадратный метр площади. Сохранение свойств при температуре не ниже 500°. Толщина изделия 3,5 мм. Шаг укладки рассчитывается, исходя из 7,4 см. Пробивное напряжение 4000 В. Комплект поставки: Инструкция с гарантийным талоном, Теплый пол Electrolux Pro Mat 2-150 , Гофрированная труба 2 м для установки датчика температуры пола, Заглушка пластиковая, Обжимные гильзы для подключения к терморегулятору.
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