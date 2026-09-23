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Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка

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Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - фото 1
Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - фото 2
Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - фото 3
Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - фото 4
Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Nightflight
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - фото 1
  • Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - фото 2
  • Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - фото 3
  • Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - фото 4
  • Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643119
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Noteworthy Productions
Barcode
[5015330977224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Nightflight
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка

Девятый студийный альбом рок-группы Budgie Nightflight, вышедший в 1981 году. Британское переиздание 2015 года на 180-граммовом аудиофильском виниле. Budgie - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.

Отзывы о товаре Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Noteworthy Productions
Barcode
[5015330977224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Nightflight
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Девятый студийный альбом рок-группы Budgie Nightflight, вышедший в 1981 году. Британское переиздание 2015 года на 180-граммовом аудиофильском виниле. Budgie - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Budgie - Nightflight (5015330977224) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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