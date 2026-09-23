OST - LOST In Translation (0603497843510) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 643106
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - LOST In Translation (0603497843510) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: No Artist–, Kevin Shields–, Brian Reitzell &amp; Roger Joseph Manning Jr.–, Sebastien Tellier–, Kevin Shields–, Death In Vegas–, Squarepusher–, Phoenix–, Happy End–, Brian Reitzell &amp; Roger Joseph Manning Jr.–, Kevin Shields–, My Bloody Valentine–, AIR–, Kevin Shields–, The Jesus &amp; Mary Chain–
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: No Artist–, Kevin Shields–, Brian Reitzell &amp; Roger Joseph Manning Jr.–, Sebastien Tellier–, Kevin Shields–, Death In Vegas–, Squarepusher–, Phoenix–, Happy End–, Brian Reitzell &amp; Roger Joseph Manning Jr.–, Kevin Shields–, My Bloody Valentine–, AIR–, Kevin Shields–, The Jesus &amp; Mary Chain–
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - LOST In Translation (0603497843510) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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