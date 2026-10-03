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Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка

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Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - фото 1
Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - фото 2
Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - фото 3
Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - фото 4
Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
BAD COMPANY
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497837113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
BAD COMPANY
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Can't Get Enough, Rock Steady, Ready For Love, Don't Let Me Down, Bad Company, The Way I Choose, Movin' On, Seagull
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка

Bad Company — дебютный альбом британской блюз-рок-группы Bad Company.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497837113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
BAD COMPANY
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Can't Get Enough, Rock Steady, Ready For Love, Don't Let Me Down, Bad Company, The Way I Choose, Movin' On, Seagull
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75
Страна производитель
США
Описание
Bad Company — дебютный альбом британской блюз-рок-группы Bad Company.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Company - Bad Company (coloured) (0603497837113) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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